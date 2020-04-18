















«Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», — сказал Геннадий Онищенко.





Он подчеркнул, что, если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.





— Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема.





В Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что Беларусь с февраля безвозмездно получила от Роспотребнадзора 14 тыс. тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом.





Российские тест-системы, разработанные Государственным научным центром «Вектор», превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам, говорят в Роспотребнадзоре. Кроме того, центр включен в перечень референс-лабораторий ВОЗ по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.





«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты „видят“ возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий», — подчеркивают в ведомстве.





На сегодняшний день «Вектор» произвел и поставил тест-системы на 3,2 млн определений, более 400 тыс. из которых — в качестве безвозмездной помощи почти в 30 стран мира. «В Роспотребнадзор продолжают поступать обращения о предоставлении дополнительных тестов из разных стран. Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Республику Беларусь, где работа по сдерживанию эпидемии имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве», — добавляют в ведомстве.