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Онищенко посовестовал "великому эскулапу" Лукашенко не лезть туда, в чем не разбирается

18.04.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА «Новости» бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.





«Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», — сказал Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что, если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.

— Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема.

В Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что Беларусь с февраля безвозмездно получила от Роспотребнадзора 14 тыс. тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом.

Российские тест-системы, разработанные Государственным научным центром «Вектор», превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам, говорят в Роспотребнадзоре. Кроме того, центр включен в перечень референс-лабораторий ВОЗ по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты „видят“ возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий», — подчеркивают в ведомстве.

На сегодняшний день «Вектор» произвел и поставил тест-системы на 3,2 млн определений, более 400 тыс. из которых — в качестве безвозмездной помощи почти в 30 стран мира. «В Роспотребнадзор продолжают поступать обращения о предоставлении дополнительных тестов из разных стран. Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Республику Беларусь, где работа по сдерживанию эпидемии имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве», — добавляют в ведомстве.
 
 
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В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА «Новости» бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы...
 
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