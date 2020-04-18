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Нарушителей разворачивают и отправляют домой. Как между Лунинцем и Пинском работают посты милиции и медиков
18.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На дорогах между Лунинцем и Пинском стоят милицейские патрули, в составе группы, которая дежурит на трассе, есть также сотрудник центра гигиены и эпидемиологии, сообщает «Радыё Свабода». Медик измеряет температуру у водителей и пассажиров, а также проверяет, чтобы этих людей не было в списках тех, кто должен быть в изоляции.
«Нас вызвали сюда в ночь с четверга на пятницу, — рассказывает эпидемиолог на одном из постов. — Работаем в две смены по 12 часов каждый день».
Гаишники останавливают автомобили, спрашивают о состоянии здоровья водителей. Затем эпидемиолог проверяет температуру и проверяет, не находится ли человек в списке тех, кто должен находиться в изоляции. «Нас в первую очередь интересуют лунинецкие», — объясняют специалисты.
Напомним, два дня назад власти Пинска попросили местных не выезжать из города в праздничные выходные — особенно рекомендация касалась поездок в Лунинецкий район.
«Мы решили попросить и гостей города, и пинчан по возможности воздержаться от выезда за город. Конечно, кроме каких-то очень важных случаев», — рассказала «Свабодзе» главный идеолог района Валентина Кулак.
В Лунинецком районе зарегистрировано большинство случаев
Сколько людей сейчас инфицировано коронавирусом, пинские и лунинецкие власти не говорят. В списках дежурных эпидемиологов на дорогах — около ста пятидесяти человек, которые должны быть в изоляции.
За два дня совместные патрули
«Я думаю, что это правильно, должна быть какая-то ответственность», — говорят местные эпидемиологи.
В сообщении Пинского горисполкома говорилось, что эти меры — временные, связанные с праздничными выходными. Сегодня, напомним, православные готовятся отмечать Пасху, в это время многие посещают родственников в других регионах. Эту информацию также подтверждают эпидемиологи: в понедельник посты должны исчезнуть.
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Нарушителей разворачивают и отправляют домой. Как между Лунинцем и Пинском работают посты милиции и медиков
На дорогах между Лунинцем и Пинском стоят милицейские патрули, в составе группы, которая дежурит на трассе, есть также сотрудник центра гигиены и эпидемиологии,...
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