ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире

19.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире. Такая информация размещена в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире

Коронавирус внес коррективы в работу ЖКХ столицы: помимо традиционных гигиенических процедур в подъездах ежедневно обрабатываются дезсредствами поверхности в местах общего пользования.

Составлен особый алгоритм реагирования на заявки по оказанию бытовых услуг. Теперь эту систему пересмотрят и усовершенствуют с учетом пожеланий горожан.

Организации ЖКХ рекомендуют не использовать период самоизоляции для ремонта в квартире, лучше отложить не срочные работы на более поздний срок, когда обстановка стабилизируется.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире. Такая информация размещена в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА. Коронавирус внес коррективы...
 
Новости дня
Новости
 
Netflix обогнал по стоимости Disney
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика