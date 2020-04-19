Источник материала: Виртуальный Брест

Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире. Такая информация размещена в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.





Коронавирус внес коррективы в работу ЖКХ столицы: помимо традиционных гигиенических процедур в подъездах ежедневно обрабатываются дезсредствами поверхности в местах общего пользования.

Составлен особый алгоритм реагирования на заявки по оказанию бытовых услуг. Теперь эту систему пересмотрят и усовершенствуют с учетом пожеланий горожан.

Организации ЖКХ рекомендуют не использовать период самоизоляции для ремонта в квартире, лучше отложить не срочные работы на более поздний срок, когда обстановка стабилизируется.