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Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире
19.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире. Такая информация размещена в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Коронавирус внес коррективы в работу ЖКХ столицы: помимо традиционных гигиенических процедур в подъездах ежедневно обрабатываются дезсредствами поверхности в местах общего пользования.
Составлен особый алгоритм реагирования на заявки по оказанию бытовых услуг. Теперь эту систему пересмотрят и усовершенствуют с учетом пожеланий горожан.
Организации ЖКХ рекомендуют не использовать период самоизоляции для ремонта в квартире, лучше отложить не срочные работы на более поздний срок, когда обстановка стабилизируется.
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Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире. Такая информация размещена в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА. Коронавирус внес коррективы...
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