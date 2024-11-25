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Вечный огонь Хатыни. Дело Константина Смовского
25.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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«Сбор урожая», «Теплый ветер», «Весенний праздник» – эти поэтичные названия давали не стихотворениям, а карательным операциям. Так немцы маскировали зверства над людьми. А вот количество убитых фиксировали в сводках, которые назывались Wettermeldung. Информация о погоде, если переводить дословно. Акции по уничтожению Хатыни «рабочее» имя так и не дали.
1943 год. 22 марта. В деревянный сарай под дулами пулеметов и винтовок сгоняют 149 человек, 75 из них дети. Хозпостройку обкладывают соломой и поливают бензином. Чуть сбоку расположились каратели. Они расстреливают тех, кто пытается бежать.
«Так жители Хатыни чувствовали себя внутри горящего сарая. Языки пламени мгновенно охватывали тела. Пока старики, женщины и дети кричали от боли, на улице звучала практически родная речь. Это были солдаты 118-го полицейского батальона», – рассказала журналист.
118-й батальон охранной полиции. Его сформировали весной 1942-го года в Киеве. Численность 500 человек. Большая часть – добровольцы из числа украинских националистов.
Историю Константина Смовского до сих пор распутывают. Точно известно, что он родился в 1889 году в Полтавской губернии Российской империи. Учился на артиллериста, во время Первой мировой был унтер-офицером русской армии. А после Февральской революции он присоединяется к петлюровским отрядам Украинской народной республики, где выдает себя за подполковника царской армии. После разгрома петлюровцев Красной армией Смовский бежит в Польшу. Здесь он поддерживает связь с националистами. А в 1929-м снова надевает военную форму.
В это время немцы и начали активно формировать Украинскую повстанческую армию под руководством Степана Бандеры и Андрея Мельника. Смовский, зарекомендовавший себя идейным националистом, отправляется в Киев.
«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».
Националисты так хорошо показали себя в уничтожении своих же соотечественников, что после этого немцы начали формировать шуцманшафт-батальоны.
Уже в середине 1942-го в Беларуси действовали более 200 партизанских отрядов. Они пускали под откос немецкие эшелоны, устраивали засады на дорогах, сжигали склады. Батальоны националистов должны были устранить угрозу. Основной метод в борьбе с партизанами – карательные операции.
«Десять украинцев молодых. В шапках немецких все. И один из них говорит моей сестре: «Есть приказ: все хутора и деревни палить», – рассказывал житель сгоревшей деревни Владимир Борисевич.
В этот день заживо сгорели 42 человека. Такая же участь постигла деревню Литавец. Там в огне погибли 190 человек, 58 из них – дети. Маленькая жительница села Виктория Ласкова вспоминала: 14 января немцы ворвались в дом, маму с младшим братиком на руках сразу застрелили, затем принялись убивать и тех, кто спрятался.
Огонь Хатыни – это тоже карательная операция. Утром 22 марта 1943-го неподалеку от деревни в перестрелке с партизанами был убит Ганс Вельке, любимчик Гитлера и чемпион Олимпийских игр 1936 года в толкании ядра. Тогда спортсмен поставил на соревнованиях мировой рекорд и стал первым немцем, завоевавшим золото в легкой атлетике. Фюрер лично поздравлял Вельке. Немцы выяснили: партизаны, убившие Вельке, до этого ночевали в Хатыни.
Судьбу Хатыни повторили 11 тысяч деревень. Сколько мирных жителей погибло в огне, до сих пор неизвестно. Но за всю Великую Отечественную войну погиб каждый третий белорус.
В 1944-м году Красная армия стремительно освобождает территорию Беларуси, и 118-й карательный батальон перебрасывают в Западную Европу бороться с французскими повстанцами. А Смовский едет в Германию, его переводят в дивизию СС «Галичина».
Так, после окончания войны часть преступников смогла затеряться среди военнопленных и узников концлагерей. Они возвращались в СССР, тщательно продумывая свои легенды. Карателей 118-го батальона искали не один десяток лет.
Заместитель командира 118-го батальона Константин Смовский после окончания войны оказался в Западной Германии, в американской оккупационной зоне. Преступник оставался гражданином Польши, поэтому его выдача СССР была невозможна. В 1950 году он иммигрировал в США.
Уже в США Смовский опубликовал свои мемуары. Каратель умер в 1960-м году, так и не понеся наказание. В прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса. Преступления карателей не имеют срока давности. Теперь для Беларуси восстановление исторической правды – вопрос принципиальный.
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22 марта 1943 года солдаты 118 батальона под руководством Смовского заживо сожгли 149 жителей белорусской деревни.
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