Вечный огонь Хатыни. Дело Константина Смовского

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на этой неделе начался суд над одним из палачей Хатыни Константином Смовским . 22 марта 1943 года солдаты 118 батальона под его руководством заживо сожгли 149 жителей белорусской деревни. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская изучила материалы дела.

«Сбор урожая», «Теплый ветер», «Весенний праздник» – эти поэтичные названия давали не стихотворениям, а карательным операциям. Так немцы маскировали зверства над людьми. А вот количество убитых фиксировали в сводках, которые назывались Wettermeldung. Информация о погоде, если переводить дословно. Акции по уничтожению Хатыни «рабочее» имя так и не дали.

1943 год. 22 марта. В деревянный сарай под дулами пулеметов и винтовок сгоняют 149 человек, 75 из них дети. Хозпостройку обкладывают соломой и поливают бензином. Чуть сбоку расположились каратели. Они расстреливают тех, кто пытается бежать.

«Так жители Хатыни чувствовали себя внутри горящего сарая. Языки пламени мгновенно охватывали тела. Пока старики, женщины и дети кричали от боли, на улице звучала практически родная речь. Это были солдаты 118-го полицейского батальона», – рассказала журналист.

118-й батальон охранной полиции. Его сформировали весной 1942-го года в Киеве. Численность 500 человек. Большая часть – добровольцы из числа украинских националистов.

«Гиммлер прислал командовать батальоном немца, нациста СД Эриха Кернера. Своим заместителем он избрал Смовского Константина Михайловича», – рассказал полковник КГБ в отставке, следователь-криминалист по особо важным делам Евгений Далидович.

Историю Константина Смовского до сих пор распутывают. Точно известно, что он родился в 1889 году в Полтавской губернии Российской империи. Учился на артиллериста, во время Первой мировой был унтер-офицером русской армии. А после Февральской революции он присоединяется к петлюровским отрядам Украинской народной республики, где выдает себя за подполковника царской армии. После разгрома петлюровцев Красной армией Смовский бежит в Польшу. Здесь он поддерживает связь с националистами. А в 1929-м снова надевает военную форму.

«Была достигнута договоренность, что ряд офицеров бывшей армии УНР будут приняты на службу в войско польское, чтобы они не потеряли квалификацию», – рассказал военный историк Константин Залесский.

В это время немцы и начали активно формировать Украинскую повстанческую армию под руководством Степана Бандеры и Андрея Мельника. Смовский, зарекомендовавший себя идейным националистом, отправляется в Киев.



Свое первое боевое крещение он проходит в Бабьем Яру. Осенью 1941-го на окраине Киева расстреляли 150 тысяч человек. 28 сентября по городу расклеили вот такие объявления:

«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?