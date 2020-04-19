







Юлия Латынина возмутилась словам патриарха Кирилла, назвавшего пандемию коронавируса божьим промыслом, который разрушит идеалы потребительского общества. Журналистка обратила внимание, насколько отличается жизнь того, кто призывает это сделать, от тех, к кому обращены слова.





Эхе Москвы. — Просто вот эти люди в Александрове, которые сидели с восемь с половиной часов, ждали врача, который в принципе не мог прийти, они, наверное, ровно об этом и задумываются, что вот было у нас «безудержное стремление иметь больше, иметь больше, желать больше» — как это неправильно! И врачи в 64-й больнице, наверное, сейчас задумываются не о нехватке тестов, о стремлении не потреблять больше, — отмечает Юлия Латынина на





Так вот насчет идеалов потребительского общества. От человека, который одет в эту потрясающую одежду — это золотое шитье, эти драгоценные камни (уже не один человек так не одевается, как римский император V века или как персидский царь)…





И особо приятно, что эта новость о разрушении идеалов потребления соседствует с новостью, что резиденция бессеребренника патриарха в Питере, стоимость ее реконструкции составляет меньше 3 миллиардов рублей (2,8, по другим данным — 2,4), и как раз в этом году, когда не хватает денег мелкому бизнесу, среднему бизнесу, люди лишились работы, как раз потратят 1,58 миллиарда рублей.





Для сравнения сначала было выделено 10 миллиардов рублей по всей России. А на резиденцию бессеребренника только в одном этом году — 1,58. И заметьте, что это не основная резиденция патриарха, это даже не запасная резиденция. Это просто место, где он будет останавливаться, когда он на пару дней приезжает в Питер.













Фото: Александр Кулаковский, URA.RU





Собственно, The Bell писал о том, что там будет в этом Федоровском городке. Там будет библиотека с биллиардной и так далее. Ну, как же бессеребреннику без биллиардной?





Собственно, как раз по поводу бессеребренника я не могу не вставить свои 5 копеек. Как известно, патриарх наш знаменит историей о том, как с помощью нанопыли чуть не отобрал квартиру у бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко. Квартира в доме на набережной, Москва, улица Серафимовича.





В жилье там была зарегистрирована и проживала гражданка некая Лидия Михайловна Леонова, которая, собственно, выиграла как раз этот иск на сумму около 20 миллионов р лей. Сказала, что Шевченко так переконструировал свою квартиру, что пылью засыпало драгоценные какие-то вещи на целые 20 миллионов рублей.





И вы скажете, ну бедный патриарх Кирилл, вот он еще какую-то родственницу, гражданку поселил. Можно сказать, конечно, вот единственная квартирка. Но, во-первых, это не единственная квартирка, потому что есть рабочая резиденция патриарха: Москва, Чистый переулок-5. Но он, конечно, там не живет.





У него есть резиденция в Переделкине огромная. Ее перестраивали совсем недавно. Но вы знаете, говорят, что патриарху Кириллу резиденция не понравилась гигантская, потому что очень недалеко проходит железная дорога. Ему захотелось потише.





И, действительно, по соседству переехал. Резиденция. И называли объект — вы не поверите — «Скит». Возвели гигантский совершенно забор, как будто там секретный бункер с ракетами. Вырубили все деревья вокруг этого забора. Остальные деревья заболели и умерли. Я уже не говорю, что всё это происходило на территории заповедного леса, на которой строить нельзя.





Соответственно, объект охраняется так, как будто это НРЗБ Византийского императора. Ну, там в швейцарском стиле основной дом, вспомогательный, английский парк с прудами. Кроме этого есть еще резиденция в Геленджике, которая тоже построена ценой уничтожения пицундской сосны, занесенной в Красную книгу. А самое интересное, что там была тропа у моря, которую построили еще в XIX веке. И вот эту тропу, по которой ходили люди, резиденция нашего бессеребренника перекрыла. Сообщают, что когда он туда приезжает — это не так часто, слава богу, раз десять в год, — то местным жителям запрещено купаться и рыбачить.





Но это еще не всё. У нашего бессеребренника, который говорит, что коронавирус должен заставить нас вспомнить о нестяжательстве, есть еще резиденция в московском Даниловом монастыре, патриаршие покои в Троице-Сергиевой лавре, Свято-Владимирский скит на Валааме.





И вообще есть замечательное утверждение отставного пресс-секретаря патриарха отца Владимира Вигилянского: «Все ставропигиальные православные монастыри являются резиденциями патриарха». А таких у нас в РПЦ — три. Причем при предыдущем патриархе они, в общем, не имели отдельно стоящих патриарших резиденций. Но вот при Кирилле началось что — если монастырь хочет сохранять свой статус, то он строит это и содержит. И понятно, что это не так часто используется хозяином.





Плюс есть еще десятки храмов, которые имеют статус патриарших подворий. Тот же храм Христа Спасителя — вот дело чести иметь отдельные покои для патриарха.





Согласитесь, что человеку с таким количеством резиденций только и остается говорить, что коронавирус заставляет, наконец, нас отвернуться от идолов потребления. Это ровно те слова, которые наша официальная пропаганда хотела бы слышать. Она хотела, чтобы мы так жили, чтобы мы благодарили господа бога за вирус, который нас заставляет отвернуться от идеалов потребления, и Владимира Владимировича за то, что он излечивает от коронавируса взглядом. И чтобы нам рассказывали с экранов телевизоров, как всё замечательно организовано.