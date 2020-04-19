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47 умерших, 86 тяжелых: Минздрав опубликовал новые данные и опять не подсчитал тех, кто лечится дома

19.04.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В telegram-канале Минздрава появилась статистика по COVID-19 в Беларуси на 19 апреля. Согласно сообщению, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

47 умерших, 86 тяжелых: Минздрав опубликовал новые данные и опять не подсчитал тех, кто лечится дома
На стационарном лечении находится 3538 человек, прирост за сутки составил 256 человек. Остальные находятся на амбулаторном лечении, либо выписаны после прохождения лечения.

В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов (находятся ли они на ИВЛ, Минздрав не сообщает). Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (по данным на субботу было 45 умерших).

Что это значит? 

Что Минздрав опять решил не публиковать полные данные по количеству случаев коронавируса в Беларуси. Напомним, вчера, 18 апреля, это количество чудесным образом уменьшилось – с 4 779 (данные на 17 апреля) до чуть больше 3 000 (данные на 18 апреля). Напрашивается вывод: кажется, Минздрав теперь решил вообще не учитывать людей, которые лечатся дома. То есть на данный момент мы можем узнать только цифру людей в больницах, пишет KYKY.

Единственное, что можно узнать, благодаря новой статистике Минздрава: 

  • На стационарном лечении появилось 256 новых пациентов за сутки. 
  • Выздоровели еще 36 человек. 
  • За эти сутки никто не умер. 
С начала февраля в Беларуси проведено 98 тыс. 231 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

Специалисты сейчас фиксируют передачу вируса от человека к человеку внутри страны. ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу — кладбища.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
 
 
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В telegram-канале Минздрава появилась статистика по COVID-19 в Беларуси на 19 апреля. Согласно сообщению, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был...
 
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