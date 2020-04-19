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На фоне самоизоляции в России вырос спрос на машинки для стрижки волос и наборы для маникюра

19.04.2020 16:47 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

svadba1000.ru

На фоне распространения коронавируса и перехода россиян в режим самоизоляции спрос на машинки для стрижки волос вырос почти в пять раз, а продажи аппаратов для маникюра увеличились на 442%.

На фоне эпидемии нового коронавируса и введенного в рамках борьбы с ней режима самоизоляции спрос на машинки для стрижки волос с 1 по 15 апреля вырос на 391% по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon.

В своем исследовании эксперты проанализировали около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов. По их данным, помимо машинок для стрижки, россияне покупали универсальные триммеры для стайлинга, воск и гель, а также наборы специальных щеток для ухода за бородой и усами.

В период самоизоляции подскочил спрос и на маникюрные принадлежности. Так, в первую половину апреля на 196% выросли продажи ультрафиолетовых ламп для сушки и на 442% — аппаратов для маникюра. Также россияне покупали гель-лаки, базовые покрытия, пилки и средства для кутикулы.

В то же время выросли продажи и уходовых средств для тела и волос — на 197 и 136% соответственно. Продажи товаров для ухода за лицом также увеличились — на 120%. Кроме того, после перехода на работу из дома россияне стали чаще покупать массажные подушки. Их продажи с 1 по 15 апреля выросли на 156%.

 

 
 
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На фоне распространения коронавируса и перехода россиян в режим самоизоляции спрос на машинки для стрижки волос вырос почти в пять раз, а продажи аппаратов для...
 
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