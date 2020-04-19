Источник материала: ОНТ

Депутаты Палаты представителей Национального Собрания Беларуси передали в Могилевскую инфекционную больницу защитные костюмы. Для врачей и медсестер, которые непосредственно контактируют с больными, это расходный материал. Смена – 75 человек, каждый из них за дежурство использует до трех одноразовых комбинезонов.

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома: «Медики, когда их поддрживают, когда видят, что люди нуждаются в их помощи, могу сказать по себе, работают с удвоенной и утроенной силой».

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального Собрания Беларуси: «Скажу, як гісторык: беларуская нацыя у самых складаных сітуацыях сваёй гісторыі дэманстравала ўражваюшчую здольнасць да самаарганізацыі, салідарнасці і выжывання Страшней у разы было, і мы з іх выходзілі з гонарам, і з гэтай сітуацыі выйдзем таксама».

Могилевская инфекционка принимает на себя основной поток пациентов с коронавирусом. У большинства заболевание протекает в легкой и средней форме. Три человека в реанимации, но дышат самотоятельно – помощь аппаратов им не нужна. 53 пациента, у которых нет симптомов, отпустили домой на самоизоляцию – врачи будут наблюдать их дистанционно.

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