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Депутаты Палаты представителей Национального Собрания Беларуси передали в Могилевскую инфекционную больницу защитные костюмы
19.04.2020 16:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Депутаты Палаты представителей Национального Собрания Беларуси передали в Могилевскую инфекционную больницу защитные костюмы. Для врачей и медсестер, которые непосредственно контактируют с больными, это расходный материал. Смена – 75 человек, каждый из них за дежурство использует до трех одноразовых комбинезонов.
Могилевская инфекционка принимает на себя основной поток пациентов с коронавирусом. У большинства заболевание протекает в легкой и средней форме. Три человека в реанимации, но дышат самотоятельно – помощь аппаратов им не нужна. 53 пациента, у которых нет симптомов, отпустили домой на самоизоляцию – врачи будут наблюдать их дистанционно.
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Депутаты Палаты представителей Национального Собрания Беларуси передали в Могилевскую инфекционную больницу защитные костюмы
Депутаты Палаты представителей Национального Собрания Беларуси передали в Могилевскую инфекционную больницу защитные костюмы. Для врачей и медсестер, которые...
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