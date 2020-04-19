В Венеции могут ввести квоты для туристов

Источник материала: Вороновская газета





Власти Венеции задумались над тем, чтобы ввести квоты для посещения города туристами, сообщает Euronews .

Такая возможность обсуждается на фоне пандемии коронавируса. Сейчас венецианцы увидели, как город может жить без толп туристов, не исключается, что ограничения сохранятся и после пандемии.

«Это будет возможность перейти к разумному туризму с туристами, которые находят время, чтобы не спеша разобраться во всем, без безумных турпоездок прошлого», — сказала вице-мэр Венеции по экономическому развитию Симоне Вентурини.

Вместе с тем есть и критики этой идеи. Италия и Венеция в частности — это мировые центры туризма, сокращение турпотока грозит финансовыми потерями.

Убытки для Италии несет и отмена спортивных мероприятий, пишет портал Sportando со ссылкой на исследование Corriere dello Sport. Отмечается, что отмена всех спортивных мероприятий может привести к потере 60 млрд евро и 3,8% ВВП страны. При этом последствия отмены прямо или косвенно затронут более 14 млн человек по всей стране.

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