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Хозяйка решила сама постричь пса, пока салоны на карантине. Вот что из этого вышло
19.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока из-за карантина закрыто множество заведений люди справляются как могут. Вот только не всё можно сделать в домашних условиях — стрижку, например, лучше всё-таки оставить профессионалу. И собаки тут не исключение. В этом на собственном опыте убедилась английский блогер Гермиона Оливия, которая решила самостоятельно подстричь своего пса Мэша. Вот только результат такого эксперимента наверняка не понравился даже самой собаке,
Гермиона Оливия — блогер, который увлекается путешествиями и модой. А еще у нее есть померанский шпиц по кличке Мэш. Сидя на карантине, хозяйка решила подстричь питомца.
Из-за коронавируса многие парикмахерские (и собачьи в том числе) закрылись на неопределенное время. Поэтому многие хозяева, в числе которых оказалась и Оливия, начали стричь своих питомцев самостоятельно.
До этого собакой занимались профессионалы, поэтому и стрижка у Мэша была приличной. Ну, а результаты работы Гермионы вызывают только смех и жалость к собаке.
Ведь перед стрижкой пес выглядел вот так:
В подписи к снимку «после» Гермиона признала свой провал:
— Возьмите историю Мэша на заметку и подождите, пока на работу не вернутся профессионалы.
Комментаторы не могли пройти мимо такого провала:
— Бедняга, нужно звонить в службу защиты животных!
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Новая стрижка не по душе даже псу.
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