Хозяйка решила сама постричь пса, пока салоны на карантине. Вот что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Пока из-за карантина закрыто множество заведений люди справляются как могут. Вот только не всё можно сделать в домашних условиях — стрижку, например, лучше всё-таки оставить профессионалу. И собаки тут не исключение. В этом на собственном опыте убедилась английский блогер Гермиона Оливия, которая решила самостоятельно подстричь своего пса Мэша. Вот только результат такого эксперимента наверняка не понравился даже самой собаке, пишет twizz.ru.





Гермиона Оливия — блогер, который увлекается путешествиями и модой. А еще у нее есть померанский шпиц по кличке Мэш. Сидя на карантине, хозяйка решила подстричь питомца.

Из-за коронавируса многие парикмахерские (и собачьи в том числе) закрылись на неопределенное время. Поэтому многие хозяева, в числе которых оказалась и Оливия, начали стричь своих питомцев самостоятельно.

До этого собакой занимались профессионалы, поэтому и стрижка у Мэша была приличной. Ну, а результаты работы Гермионы вызывают только смех и жалость к собаке.

Ведь перед стрижкой пес выглядел вот так:





В подписи к снимку «после» Гермиона признала свой провал:

— Возьмите историю Мэша на заметку и подождите, пока на работу не вернутся профессионалы.





Комментаторы не могли пройти мимо такого провала:

— Бедняга, нужно звонить в службу защиты животных!

— О нет. Нет-нет-нет. У меня перед глазами сцена из фильма ужасов!

— Выглядит так, будто он не может принять свою новую стрижку.

— Если бы 2020 год был фотографией.