В МВФ признали, что их прогнозы для мировой экономики могут быть слишком оптимистическими

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что спад мировой экономики из-за пандемии коронавирса может быть более серьезным, чем спрогнозированный в апрельском отчете организации. Об этом она рассказал в интервью для

Кристалина Георгиева отметила, что МВФ при подготовке последних макроэкономических прогнозов проводились консультации с эпидемиологами, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.

"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3%. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", - отметила глава МВФ.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - отметила она.









В то же время, несмотря на глубокий экономический спад, директор МВФ предостерегла от резкого смягчения карантина.





"Мы должны прислушиваться к специалистам здравоохранения и разрабатывать протоколы, которые позволяют нам со временем заново открывать сегменты экономики и делать это осторожно", - подчеркнула она.





Напомним, в своем апрельском отчете МВФ прогнозировал падение мировой экономики в 2020 году на 3%. Однако не все эксперты согласны с таким прогнозом. Так, макроэкономический эксперт Financial Times Мартин Вульф считает, что МВФ выдает желаемое за действительное, предлагает называть нынешний кризис "Великим отключением (экономики)" и объясняет, почему перезапуск мировой экономики может не случиться даже после смягчения карантинных мер.





Экономика Китая сократилась на 6,8% в первом квартале 2020 года в годовом исчислении. Это первое такое падение ВВП с 1992 года, когда в Китае начали сообщать квартальные показатели.





Промышленное производство в США в марте упало на 5,4% в сравнении с предыдущим месяцем. В поседний раз такая ситуация наблюдалась в 1946 года.