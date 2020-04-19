ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В МВФ признали, что их прогнозы для мировой экономики могут быть слишком оптимистическими

19.04.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Коронавирус остается большой загадкой и просчитать его окончательное влияние на мировую экономику очень тяжело.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что спад мировой экономики из-за пандемии коронавирса может быть более серьезным, чем спрогнозированный в апрельском отчете организации. Об этом она рассказал в интервью для BBC.

"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3%. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", - отметила глава МВФ.

Кристалина Георгиева отметила, что МВФ при подготовке последних макроэкономических прогнозов проводились консультации с эпидемиологами, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - отметила она.


В то же время, несмотря на глубокий экономический спад, директор  МВФ предостерегла от резкого смягчения карантина.

"Мы должны прислушиваться к специалистам здравоохранения и разрабатывать протоколы, которые позволяют нам со временем заново открывать сегменты экономики и делать это осторожно", - подчеркнула она.

Напомним, в своем апрельском отчете МВФ прогнозировал  падение мировой экономики в 2020 году на 3%. Однако не все эксперты согласны с таким прогнозом. Так, макроэкономический эксперт  Financial Times Мартин Вульф считает, что МВФ выдает желаемое за действительное, предлагает называть нынешний кризис "Великим отключением (экономики)" и объясняет, почему перезапуск мировой экономики может не случиться даже после смягчения карантинных мер.

Экономика Китая сократилась на 6,8% в первом квартале 2020 года в годовом исчислении. Это первое такое падение ВВП с 1992 года, когда в Китае начали сообщать квартальные показатели.

Промышленное производство в США в марте упало на  5,4% в сравнении с предыдущим месяцем. В поседний раз такая ситуация наблюдалась в 1946 года. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирус остается большой загадкой и просчитать его окончательное влияние на мировую экономику очень тяжело.
 
Новости дня
Новости
 
Минздрав Беларуси опубликовал данные по коронавирусу на 19 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика