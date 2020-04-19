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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент поручил перевести пациентов с коронавирусом из районных больниц в областные Несмотря на то что сегодня повод для приезда был праздничный - Светлое Воскресение - сразу по прилете состоялся разговор на злобу дня. Главу государства...

Несмотря на то что сегодня повод для приезда был праздничный - Светлое Воскресение - сразу по прилете состоялся разговор на злобу дня.Главу государства интересовало, как развивается ситуация с коронавирусом в целом по стране и в центральном регионе в частности. Об обстановке с заболеваемостью и обеспеченностью лекарствами в Минской области по ходу доложил губернатор Александр Турчин, рассказал, что в столичном регионе позитивная тенденция: за сутки существенное снижение количества пневмоний. Поручение лидера касалось процесса организации медицинской помощи в регионах.Разговор о нюансах медпомощи и эпидобстановке продолжили после посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма. Тема волнует общество, поэтому Президент в очередной раз подробно объяснил логику действий власти: делают все необходимое, чтобы защитить людей.