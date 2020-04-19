











Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на текст доклада, который оказался в распоряжении его редакции, передает "Популярная механика".





Spiegel приводит целый список претензий ВОЗ к правительствам: недостаток квалифицированного медперсонала и инфраструктуры здравоохранения, слабое противодействие распространению фейковой информации, неспособность обеспечить нормальную логистику для снабжения медицинским оборудованием, недостаточные инвестиции в исследования возбудителей болезней, плохо функционирующее международное сотрудничество по борьбе с пандемией, в том числе и в сфере обмена информацией.





По мнению ВОЗ, только треть стран способна на ранних этапах распознать эпидемии и относительно быстро среагировать на угрозу. Но даже в экономически развитых странах возможности систем здравоохранения сильно ограничены. Что касается бедных стран, то для их здравоохранения пандемия коронавируса может стать "опустошительной".





ВОЗ считает, что странам надо не только сплотиться в борьбе с коронавирусом, но уже сейчас начинать принимать предупредительные меры в отношении будущих эпидемий. Необходимо резко увеличить инвестиции в здравоохранение, на что может потребоваться более 100 миллиардов долларов в следующие пять лет, создать общемировой запас медицинского оборудования и активизировать исследования возбудителей болезней.





Заодно ВОЗ предлагает создать "оздоровительные войска" - международные мобильные медицинские силы, которые можно будет в кратчайшее время направлять в любую точку мира для подавления очагов эпидемий. Что-то вроде "голубых касок" ООН, но только для борьбы с болезнями.





Встреча министров здравоохранения стран "Большой двадцатки" в формате видеоконференции назначена на 19 апреля и будет посвящена вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и ее влиянию на здравоохранение, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.