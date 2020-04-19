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COVID-19: прошло 50 дней, как в Беларуси был зафиксирован первый случай заболевания. Чему научились?

19.04.2020 21:27 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19: прошло 50 дней, как в Беларуси был зафиксирован первый случай заболевания. Чему научились?

Сколько не выпадало на долю белорусского народа лихолетий, всегда с этим справлялись. Всегда! Всегда наши люди оставались на высоте. Видимо, в генетическом коде нашей нации и зашит тот самый сакральный символ, позволяющий жить и побеждать.

Вот и двадцатый год принёс нам испытание в виде коронавирусной инфекции, которая проверяет нас на прочность. 50 дней прошло с того момента, как в Беларуси был зафиксирован первый случай заболевания. Полсотни дней научили нас, как выявлять инфекцию, какую стратегию выбрать, как защищать людей и как лечить. Вот и прошедшую неделю Президент начал тоже с актуальной инфекционной темы.

В понедельник во Дворце Независимости оперативные данные по обстановке представили глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета Безопасности и министр здравоохранения. Детальный отчёт и стратегия, как действовать в этой ситуации. Александр Лукашенко неоднократно подчёркивает: у государства есть план работы, жить нужно спокойно, без паники, но при этом относиться к вирусу, конечно, же внимательно и осторожно.

Если кто-то думает, что понедельник день тяжелый – это крылатая фраза, так нет. Учёные давно доказали, что именно первый день недели для всех нас – самый сложный. Хотя сейчас, в это вирусное время, каждый день непростой. Но рабочее утро именно понедельника Президент начинает с ответов на вопросы, которые есть у общества. Первый и главный: как бороться с вирусом? Ответ: не отступать и не сдаваться.  

Фраза «умирают не от коронавируса» громкая, но Александр Лукашенко тут же её расшифровывает, что имеет в виду. Да и медики поясняют – это же очевидно. Если организм изношен и ослаблен, есть риск. И это надо понимать.

Ольга Ковш, заместитель главного врача поликлиники №7 г. Гродно: «Каждая болезнь, хроническое заболевание немножко усугубляет. Но я хочу сказать, чтобы люди не волновались, потому что разные хронические заболевания одно другому рознь. Заболевания, которые протекают со снижением иммунитета, да, конечно, тяжелая коронавирусная инфекция может повлиять, снизить и вызвать те же какие-то пневмонии. Но основная масса заболеваний, они практически на иммунитет не влияют. Поэтому главное спокойствие и все мы нормально переживем, перенесем».

 «Смерть не от коронавируса» действительно надо расшифровывать. Чтобы понятно было. Но это тому, кто хочет дослушать до конца и понять. А тот, кто ищет громкий заголовок, сразу же вспомнит про инстаграмм-телеграмм. Суть такого поведения – «главное лайки и подписчики, а правда-неправда, не важно». Это тот случай, когда вы (не дай бог), но заболели. Кому доверили бы лечить? Шарлатану с пучком трав и бубном или специалисту-профессионалу с дипломом? Ответ очевиден.

И всё-таки – когда весь мир затронул коронавирус, и статистика красноречива – начинается поиск ответа на ещё один вопрос: так какая из стран реагирует правильно? Ответ может разочарует, но зато честно: сегодня ни в одной стране нет стопроцентной защиты от вируса. Ни в одной! От него страдают везде. Только вот потери у каждой стран разные, а они – и это тоже доказано, зависят от подхода к лечению и системы здравоохранения.

Статистика и цифры – лучшее доказательство. Как выявляют вирус? С помощью теста. В нашей стране их уже сделали без малого 100 тысяч. По этому уровню компактная Беларусь в числе первых сорока стран мира. Уточним. Возьмём количество тестов на один миллион человек населения. И здесь мы тоже на тех же позициях. Хотя, если скорректировать и убрать из списка карликовые Лихтенштейн, Сан-Марино, Фолклендские, Кайманские и прочие Нормандские острова, то ещё выше. Теперь попробуем выявить закономерность. Очевидно: чем больше сделать тестов, тем больше вероятность обнаружить вирус. Рассмотрим на примере США. Они на первом месте в мире и по тестам, и по числу выявленных, и по числу смертей. Возьмём такой показатель как смертность, и сконцентрируемся на европейском континенте, который сейчас считается, наравне с США, эпицентром COVID-19. По общему количеству – здесь всё понятно. Испания, Италия, Франция и Великобритания на четверых собрали уже 78 тысяч. У нас и сотни нет. И дай бог, не будет. Но скорректируем запрос: смертность в расчёте один случай на один миллион человек. Не обращайте внимания на малонаселённые Ватикан, Гибралтар и Фареры. В итоге у Беларуси пятая позиция. Эти цифры актуальны и доступны на авторитетном международном ресурсе, в чьей объективности сомневаться не приходиться. Как и в профессионализме экспертов ВОЗ, которые неделю назад вынесли своё заключение по ситуации в Беларуси.

В сухом остатке рекомендации экспертов ВОЗ заключаются в ограничении массовых мероприятий. А ещё стоит проводить усиленную дезинфекцию и соблюдать большую дистанцию. Но прозвучали и такое: Беларуси стоит подготовиться к худшему. Разъясним, как это понимать правильно: худший вариант развития событий сейчас не исключён ни для кого в Европе (а Беларусь европейская страна), и никто до сих пор не знает, как поведёт себя коронавирус. Поэтому готовиться, на всякий случай, надо не только Беларуси, а всем. Зайдите на официальный сайт ВОЗ и прочтите рекомендации для населения, попутно обозначьте глаголы повелительного наклонения: мойте, соблюдайте, не трогайте, соблюдайте, как можно быстрее обращайтесь, следите. Всё это и есть подготовка к возможному худшему варианту. Но которого может и не быть. Это уж как люди будут относиться. Поедут большой компанией на шашлык – передадут лично привет врачам. Услышат медиков – помогут и себе, и им.   

Живём в интересное время. Историческое. Время ещё раз пересмотреть свои привычки и образ жизни. Задуматься о будущем. Ведь действительно, вирус-то уйдёт, преодолеем, всегда так было. Вот с экономикой что делать. Останавливать? А потом как? Люди постарше помнят развал Союза, это и была экономическая остановка, когда прервались все связи. Неужели кто-то хочет опять? Это понимают и в США, которые уже смирились потерять 7% своей экономики за год. Дональд Трамп никогда не стеснялся в выражениях. Теперь тем более: за пять минут три призыва в Твиттере: «Освободите Вирджинию! Освободите Мичиган! Освободите Миннесоту». Это в адрес губернаторов, которые не хотят ослаблять жёсткий карантин. Но, читайте между строк. Трамп – республиканец, а три губернатора – демократы, соперники. Политика. И на новый избирательный срок Дональд Трамп заготовил новый девиз, на основе старого «Откроем Америку снова». Коль уж про выборы, то это в российский 40-тысячный Саянск, что в Иркутской области. В прошлом году там избрали мэром Олега Боровского, он победил с цифрой в 83%. Но знаменит стал тем, что во время всеобщего российского запрета разрешил работать торговым центрам и бизнесу, чтобы они «не накрылись медным тазом». И ещё одна цитата: «Мне важно, чтобы люди у меня были сыты, обуты и имели право на работу. И я как мэр не могу лишить их этого права». В России напряглись, но из Кремля дали понять: смотрите по ситуации. Вот в этом, оказывается, всё и дело. И все рекомендации ВОЗа для всех стран сводятся к одному – действуйте по ситуации. 

Сейчас самое время помогать друг другу. Неравнодушие – лучшее из качеств. Сегодня Минздрав опубликовал данные по той помощи, которые люди перечислили на благотворительные счета. 

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Теги: Гродно
 
 
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Сколько не выпадало на долю белорусского народа лихолетий, всегда с этим справлялись. Всегда! Всегда наши люди оставались на высоте. Видимо, в генетическом коде...
 
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