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В Гродненской областной инфекционной клинической больнице показали, каково бороться с коронавирусом
19.04.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБелорусские медики ситуацию с COVID-19 держат на особом контроле. Проверяют всех, у кого есть хоть какие-то подозрения. Измеряют температуру, делают тесты, при необходимости помещают в стационар. Коечного фонда вполне достаточно. В стране одновременно могут разместить более 80 000 человек. Часть из этих мест, кстати, уже перепрофилирована под пациентов с COVID-19. Инфекционные областные больницы сейчас и вовсе работают только с коронавирусной инфекцией. Там организованы отдельные боксы для комфортного пребывания. Они максимально изолированы и практически исключают контакт с медперсоналом. Что, естественно, позволяет медикам чувствовать себя в безопасности.
В каких условиях работают врачи, медсестры и фельдшеры, как организовано лечение пациентов? Чтобы найти ответы, съемочная группа Агентства теленовостей отправилась в Гродно. В областной инфекционной больнице показали, каково бороться с вирусом лицом к лицу.
Это интервью было записано на медицинской передовой. Врачи ее называют "грязная зона". Именно в это отделение поступают пациенты уже с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Лечение за закрытыми дверями.
Изолированный вход. Лифт для продуктов питания и повсюду предупреждающие знаки. Посторонние и сотрудники других отделений - вне допуска. Для нашей съемочной группы сделали разовое исключение.
Елена Цитко, врач-инфекционист Гродненской областной инфекционной клинической больницы: "Это инфекционное отделение, где работаю я и мои коллеги. Это еще чистая зона. И после того как вы к нам зашли, мы сразу же закрываем. И дальше там уже непосредственно начинается наша работа".
Перешагнув порог, Елена Цитко выйти сможет только в конце смены. Это правило для всего медперсонала. Гродненская областная больница уже месяц работает как инфекционный госпиталь. Пациенты с вирусными инфекциями по плану перепрофилирования переведены в другие стационары города. Сюда же госпитализируют исключительно с COVID-19.
Станислав Чеботько, врач приемного отделения Гродненской областной инфекционной клинической больницы: "Сюда поступают люди, которые прибыли из эпиднеблагополучного региона и с клиническими проявлениями заболеваний".
Этих показателей достаточно, чтобы поместить пациента в специальный карантинный бокс. Доступ в стационар только в защитном костюме.
Это и есть так называемая амуниция. Белый комбинезон, бахилы или резиновые сапоги и специальный шлем с фильтрами для дыхания. Все, чтобы максимально обезопасить от попадания любой инфекции: этот комплект одноразовый. После приема пациентов практически вся экипировка утилизируется.
Снимать внутри карантинных палат с госпитализированными мы не решились. Да и вход туда строго ограничен.
Этот пациент поступил две недели назад и уже готовится к выписке. Но прежде чем сделать окончательные тесты и отправить молодого человека домой, ежедневно следят за насыщенностью крови кислородом. Используют пульсоксиметр. Кстати, именно от его показателей во многом зависит тактика лечения.
В боксах хранятся памятки, где расписано, какие правила должен выполнять пациент при нахождении в больнице. Строгий режим изоляции исключает передачи родственников. Книги, журналы – все, кроме продуктов питания и одноразовой посуды.
Наталья Малышко, заместитель главврача Гродненской областной инфекционной клинической больницы: "Как попадает у нас пища, препараты, таблетки, сиропы и так далее. Это придаточные такие шкафы. Видите, там закрыто, это открывает медперсонал. Здесь есть полочка для лекарства и приема пищи. Этот шкаф закрывается, и пациент может взять, то есть нет контакта абсолютно".
Каждый бокс оборудован санузлом: в помещении - туалет, душ, умывальник, стол, тумбочки. Палаты есть как двухместные или трехместные, в которые определяют родственников, так и отдельные. Боксы в Гродненской областной инфекционке рассчитаны на 30 мест, пока здесь лечение проходят около 20 человек. Но при необходимости, медики уверяют, есть куда развернуться.
Сергей Тихонович, главврач Гродненской областной инфекционной клинической больницы: "Большая часть поступает в легкой или среднетяжелой форме. Мы готовы разместить при полном заполнении около 120 пациентов. Готовы и реанимационные отделения на 6 коек, и аппараты ИВЛ".
После нахождения в грязной зоне съемочную группу ведут по террасе. Это и ответ на вопрос, как, минуя все коридоры стационара, пациенты из приемного покоя попадают в инфекционный блок, а врачи - в чистую зону. Все, чтобы минимизировать контакт с остальным медперсоналом.
Елена Цитко, врач-инфекционист Гродненской областной инфекционной клинической больницы: "Усталость и постоянная обработка, и першение в горле есть, и физически сложно, и эмоционально, когда ты не видишь близких. Все время ждешь весну, хочется гулять. А в эту весну мне хочется, чтобы было холодно, потому что в нашей одежде работать легче".
В эти дни многие врачи работают гораздо дольше 40 часов в неделю. И это еще одно подтверждение того, что в медицину идут отнюдь не ради личных интересов или денег. Видеть, как пациенты выздоравливают и готовятся к выписке, для них высшая цель.
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Белорусские медики ситуацию с COVID-19 держат на особом контроле. Проверяют всех, у кого есть хоть какие-то подозрения. Измеряют температуру, делают тесты, при...
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