Зачем Россия выпускает фейки о коронавирусе в Беларуси? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Коль уж о США и Европе, то на ум приходит фраза французского писателя Виктора Гюго: «Солгать чуть-чуть – невозможно; тот, кто лжёт, лжёт до конца». И тема коронавируса, увы, бездонна для профессиональных лжецов. Можно понять тех, кто сомневается, ищет информацию, публикует версии – но всё это делает ради установления истины. А вот как понять тех, кто откровенно лицемерит? Кто с тобой здоровается за руку, считает ближайшим другом и даже союзником, но стоит лишь отвернуться – поливает грязью. Кто указывает, как жить нам, а сам в это время отворачивается и ограждается от своих граждан высокими заборами? Не будем дожидаться, пока время всё расставит на свои места.

Моё кунг-фу лучше твоего. Такое ощущение, что классическая фраза времён фильмов с Брюсом Ли вернулась в новой упаковке. Только теперь речь не о стиле единоборства. Теперь целые страны соревнуются в борьбе с коронавирусом.

Вместо того, чтобы объединить усилия и сообща вытурить непрошенного микро-гостя, который воспаляет лёгкие, они воспаляют воображение. Особенно стараются наши восточные соседи. Мол, российская методика – самая правильная в мире. Вот только лечить и учить нас пытаются не врачи.

Фрагмент программы телеканала НТВ: «Сейчас ВОЗ предупредила Минск – готовьтесь к худшему. Если не заставите людей хотя бы соблюдать дистанцию и не посадите на карантин, всё может не только плохо закончится, а это плохо будет продолжаться очень долго».

Это комментарий об итогах визита в Беларусь миссии Всемирной организации здравоохранения, которую мы пригласили по поручению Президента, чтобы специалисты мирового уровня оценили белорусские подходы в борьбе с COVID-19.

Фото главы этой миссии было на экране в студии НТВ. И это единственная правда. Всё остальное, что ведущая пыталась выдать за слова экспертов – абсолютная ложь. Вот, что на самом деле сказал в Минске Патрик О'Коннор.

Патрик О'Коннор, глава миссии Всемирной организации здравоохранения: «Мы предлагаем дополнительные меры физического дистанцирования. Это не обязательно карантин или комендантский час, ведь карантин – крайняя мера дистанцирования, есть другие меры предупредительного характера. Система в Беларуси готова реагировать на рост количества зараженных пациентов».

То есть российский федеральный канал говорит о том, что ВОЗ призывает Беларусь ввести карантин. А ВОЗ на самом деле говорит, что вводить карантин необязательно. Тогда зачем российскому каналу врать?

Дело в том, что российские власти этот карантин ввели. Остановили заводы. Отбросили экономику на годы назад. А ещё вызвали недоумение и негодование своих же граждан введением кодов при передвижении. Вы хотели ограничить общение и избежать новых заражений? Что ж, у вас получилось – толпы москвичей в метро. И эти кадры заставляют врачей взяться за голову. Ну и как теперь объяснить простым россиянам, почему в Беларуси, которая этот карантин не вводила, примерно такой же процент распространения вируса?

И это при том, что сами российские граждане рассказывают, как в некоторых регионах тесты на коронавирус делают только руководству и их близким. Но это их дело. Мы не будем их учить, как и, что делать. Потому что мы помним: слово – оно и лечит, и калечит.

А они нас будут. Ещё долго. Ведь доктор Комаровский об этом заранее предупреждал.

Евгений Комаровский, кандидат медицинских наук, телеведущий (Украина): «Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа. Потому что для них это будет пример: вот видите, какой там мор, а мы какие крутые молодцы – у нас такого нет. Они больше всего не хотят, чтоб им ставили потом батьку в пример».

Кстати, к атаке соседей на Беларусь уже подключились основные средства массовой дезинформации. Вот и ведущий Первого канала Кирилл Клеймёнов в который раз упражняется в красноречии. И язвительно просит российский НИИ придумать для Беларуси удобный микроскоп.

Лучше бы нормальные тесты попросил, а не те, что, по словам российских же врачей, работают 50 на 50. А ещё заказал бы себе удобный аппарат для искусственной вентиляции мозгов. Видно же, что засиделся в изоляции.

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