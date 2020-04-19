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Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»
19.04.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О выздоровлении заболевших и скорейшем завершении пандемии сегодня молятся во многих храмах. В том числе и в деревне Малые Ляды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы постоянные прихожане этого храма, поэтому не прийти сегодня мы тоже не могли.
В это светлое Воскресение Христово светлое настроение, праздничное. Христос Воскресе, мы ждали этого праздника.
Сегодня мы встречаем очень хороший праздник – это Пасха православная. Люди все равно собираются, что бы ни было, отмечают этот большой праздник. Поэтому всем здоровья, благополучия, счастья.
В основном сюда приходят жители ближайших деревень. Однако приезжают и паломники. Пришедшие в храм 19 апреля получили от Президента сладкие подарки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А сегодня уже все, а особенно в России, в нашей братской России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом. Я говорю: «Так я же вас давно уже звал».
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Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»
Новости Беларуси. О выздоровлении заболевших и скорейшем завершении пандемии сегодня молятся во многих храмах. В том числе и в деревне Малые Ляды, сообщили в...
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