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Итоги визита Александра Лукашенко в Лидский район

19.04.2020 22:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги визита Александра Лукашенко в Лидский район

В пятницу Президент посетил небольшой посёлок Берёзовка в Лидском районе. Знаменит он тем, что там находится стеклозавод «Неман». Легендарный завод с полуторавековой историей. И вот на каких два аспекта нужно обратить внимание. Первый: пока мировые политики стараются избегать общения, а народ остро чувствует вот такой разделение между собой и сильными мира сего, белорусский Президент едет на предприятие, общается с коллективом. И второй: уже на самом заводе, во время общения, Президент отмечает – посёлок Берёзовка живёт благодаря заводу. И таких населённых пунктов, где есть подобные градообразующие предприятия, много в стране. Работает завод – живёт посёлок или город, а значит, и люди.

Удивительно, но факт. Пока мировая экономика пребывает в замешательстве, стеклозавод «Неман» получит новую жизнь. И второй завод, который вскоре начнут строить. 

В рейтинге известности городов, чьё название посвящено этому важному в культуре славян дереву, Берёзовка заняла бы в лучшем случае третье место после Березино и, собственно, Берёзы. Как минимум города на Минщине и Брестчине – районные центры, а вот Берёзовка таким статусом не обладает, и, пожалуй, даже не все жители Лиды бывали здесь. А зря. Кажется, именно в таких населённых пунктах – настоящая Беларусь: когда нет шестиполосных проспектов, но на узких улицах водители уступают дорогу пешеходам – и наоборот; нет здесь привычных для минчан высоток, но крапива у фундамента без вопросов убирается самими жильцами, а не становится предметом террора в сторону ЖКХ. Не мегаполис, но и не деревня – всего понемногу. Кроме, правда, рабочих мест – их вот не хватает. 

И если в райцентре, то есть Лиде, за звание символа города боролись бы мука, пиво и краска, то вот в Берёзовке – нет альтернативы. Стеклозавод «Неман» действительно легендарный, его имя в Союзе гремело. Но когда нерушимость пала, греметь страны начали порознь, и получилось у всех по-разному. Российский Гусь-Хрустальный (это город) в производстве изделий из стекла вроде как законтрактован на месяцы вперёд. А вот у Берёзовки получается не всё и не всегда. Всё же, когда здесь есть мастера по художественному исполнению – обидно, что завод всё больше занимается нехудожественным производством стекловаты. Хотя это хороший бизнес – настолько, что Александр Лукашенко пообещал поддержать строительство здесь нового цеха. 

При этом знающие люди говорят – что касается производства, как изделий из стекла, так и из хрусталя, то есть о продукции с высокой добавленной стоимостью – всё в Берёзовке неплохо. Делают, но есть вопросы к продажам. Руководство завода докладывает Президенту – переполненные склады на самом деле распроданы, и рассчитались уже за них покупатели, но не могут забрать из-за коронавируса. Это было ожидаемо: рано или поздно те, у кого что-то не получилось, будут пенять на COVID. Но вот время рассуждений о том, зачем нужно было пытаться прятать от Главы государства брак, пришло ещё на вертолётной площадке. 

Опять же, есть успехи, есть неудачи – всего понемногу на этом белорусском заводе. Но он всё же особый, градообразующий. Стеклозаводу из бюджета помогали не раз, помогали на колоссальные по меркам небольшой Берёзовки деньги, а сейчас на заводе долги. Бизнес план у текущего руководства (а оно периодически меняется – то из-за провалов, то из-за коррупции) есть, но в ноль завод выйдет не скоро, лет через 20. 

Что случится за это время и сколько будет ещё шоков в экономике, которые оттянут окончание бизнес-плана – неизвестно, но это будет. Это понимает Президент, как и то, что кроме как стеклозавода в городе, по большому счёту, нет работы. Ещё одна цитата Александра Лукашенко из другой сферы: «Закрыть можно, но придёт время, когда нужно будет открывать». И вот здесь, кстати, можно вспомнить бизнес, который требует от государства поддержки в условиях пандемии. Но ведь нужно разделять: поддержать, чтобы у частника не упала выручка – или вот такое производство, на жизнь которого ориентирован целый город? 

Городов таких в Беларуси хватает – и о них в последнее время чаще говорит Президент. На примерах: посещение сверхуспешного завода «Адани» под Минском месяц назад – Александр Лукашенко вспоминает о Вилейке, городе, в котором есть предприятие «Зенит». Когда-то завод поднял город над Вилией, там работали семь тысяч человек. Сейчас и тысячи не наберется. А другие вилейские заводы тоже, увы, вытянуть весь воз не могут, им бы самим справиться. 

Январь, Президент на заводе газетной бумаги в Шклове – это тоже предприятие со сложной судьбой, сложной в первую очередь для республиканского бюджета, но это Шклов, и от финансовой стабильности этого завода тоже зависит целый белорусский город. 

И даже если градообразующее предприятие – не государственное, государство ведь не перестаёт нести ответственность за людей, которые живут здесь. Это уже Ивье, август прошлого года – и конкретно этому частнику будут помогать и в коронавирус, и в любое другое время. Потому что он взял на себя часть ответственности за людей, а не только думает, как бы получить больше прибыли. И ведь об этом говорил Александр Лукашенко: Минск и областные центры привели в порядок, средние города типа Барановичей и Мозыря – тоже. Пора взяться за места чуть более отдалённые. Люди живут везде.

А теперь соедините слова Президента полугодичной давности – и то, что сказал Александр Лукашенко на неделе. Деньги есть, будут, но чем их будет больше – тем больше будет за них ответственность у губернаторов и председателей исполкомов. Их просчёты – и прошлые, и, возможно, будущие, не будут перекладываться на плечи простых людей – это важное требование Президента. 

Александр Лукашенко, прощаясь с коллективом, сказал – увидимся через два года, имея в виду то, что к этому времени здесь должен появиться новый цех. Напоминанием об этом станет аист, подаренный Президенту и который уже во Дворце Независимости. И это напоминание не Главе государства, он-то уж не забудет. А чиновникам на местах – чтобы помнили, что обещали Президенту и своим людям.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В пятницу Президент посетил небольшой посёлок Берёзовка в Лидском районе. Знаменит он тем, что там находится стеклозавод «Неман». Легендарный завод с...
 
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