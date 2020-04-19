|
Президент Беларуси: через четыре-пять месяцев будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть
19.04.2020 23:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А кто прав, кто виноват (станет понятно – прим. ред.) буквально через – сколько тут осталось – четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Решите спокойно.
Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как она будет развиваться.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: через четыре-пять месяцев будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)