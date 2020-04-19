Разрабатываются меры поддержки бизнеса и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса

Источник материала: ОНТ

Поддержать производство. Очень важная составляющая, особенно, в трудное время. Президент отметил – поддержка будет тем, кто работает. Кто ответственен. И сейчас разрабатываются точечные меры поддержки бизнеса и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса. Для медиков надбавки уже есть.

Будут и для других категорий. Отметим, это пока проект, но всё же – комплекс поддержки рассчитан на несколько этапов. Ведется подготовка соответствующего указа. Здесь и перенос сроков уплаты налогов, и понижающие коэффициенты, и возможные налоговые каникулы. Чтобы не обойти стороной каждого и помочь тем, кому необходимо, нужно время. О каникулах в прямом смысле слова – отправлять детей в школу или нет, откровенно высказался и Президент, кстати, и сам отец школьника, посещая Берёзовку.

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