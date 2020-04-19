ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Разрабатываются меры поддержки бизнеса и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса

19.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Разрабатываются меры поддержки бизнеса и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса

Поддержать производство. Очень важная составляющая, особенно, в трудное время. Президент отметил – поддержка будет тем, кто работает. Кто ответственен. И сейчас разрабатываются точечные меры поддержки бизнеса и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса. Для медиков надбавки уже есть.

Будут и для других категорий. Отметим, это пока проект, но всё же – комплекс поддержки рассчитан на несколько этапов. Ведется подготовка соответствующего указа. Здесь и перенос сроков уплаты налогов, и понижающие коэффициенты, и возможные налоговые каникулы. Чтобы не обойти стороной каждого и помочь тем, кому необходимо, нужно время. О каникулах в прямом смысле слова – отправлять детей в школу или нет, откровенно высказался и Президент, кстати, и сам отец школьника, посещая Берёзовку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержать производство. Очень важная составляющая, особенно, в трудное время. Президент отметил – поддержка будет тем, кто работает. Кто ответственен. И сейчас...
 
Новости дня
Новости
 
Итоги визита Александра Лукашенко в Лидский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика