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Президент Беларуси: в этом коронапсихозе есть много того положительного, что мы оставим себе на будущее
19.04.2020 23:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Поэтому в любом процессе, в любом деле что-то и плохое, но обязательно есть и хорошее. Так не бывает, что все плохо или все хорошо. Поэтому возьмем то, чему научила нас эта обстановка в борьбе с болезнью.
К сожалению, человечество всегда жило здоровыми кто-то, кто-то болел. И мы будем и здоровыми, и больными – будут и здоровые, и немощные. От этого никуда не денешься. Люди будут рожать, и люди будут уходить из нашей жизни – это тоже закон нашей жизни. Но мы должны думать сами прежде всего о себе и о своей жизни и беречь себя. Так, как Он нам и завещал. Не переживайте, если вы чуть-чуть сделаете навстречу своему здоровью и спасению маленький шажок, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Хуже не будет. Все зависит от нас с вами.
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Я вам обещаю, что наша власть – она кому-то нравится, не нравится – но она сделает все для того, чтобы вы были защищены. Еще раз повторяю, только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, навстречу тому, о чем вы мечтаете. Берегите своих детей. Среднее поколение и дети должны поберечь наших стариков. Они ведь всегда нуждались, нуждаются и будут нуждаться в нашей защите. Особенно теперь. Если мы будем вместе, все будет хорошо. Я только что сказал, что все народы мира страдают сегодня и от того, как нагнетается ситуация в этом мире, и от болезни.
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Президент Беларуси: в этом коронапсихозе есть много того положительного, что мы оставим себе на будущее
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
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