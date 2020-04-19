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Александр Лукашенко: скажите, как можно спасти человека под 80, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания?

19.04.2020 23:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.   

Александр Лукашенко: скажите, как можно спасти человека под 80, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Сегодня на нашей планете страдают и от болезней (от всех болезней)... Вы знаете, пневмонии, на которых мы зациклились все, коронавирусная, не коронавирусная болезнь легких – это десятая часть от болезней других, и даже двадцатая, и, может, сотая часть. У нас много людей, которые болеют сердечными болезнями, сердечно-сосудистыми. У нас много людей, страдающих от онкологии, от сахарного диабета, от ожирения. Я искренне вам сказал, что от коронавируса, чисто от коронавируса, никто не погиб, никто не умер. Умерли от хронических болезней, и притом уже в преклонном возрасте. И самое главное – это сахарный диабет и излишний вес, а потом сердечно-сосудистые, астма и так далее. А иногда – и очень часто – букет этих болезней.   

Александр Лукашенко: скажите, как можно спасти человека под 80, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания?

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«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Вы знаете, мы вытаскивали (врачи наши молодцы в этом плане, они уже сориентировались) тяжелейших больных. Но скажите, как можно спасти человека под 80, уже с ослабленным иммунитетом, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания? Если ты, извините меня, закашлял, засморкался – ну позвони врачу, мы тебя проверим в течение нескольких часов и примем решение, что с тобой делать, как тебя лечить. И ни один человек, даже старики глубокие, которые обратились вовремя в систему здравоохранения, больницу, поликлинику – ни один не умер. А многие лечили себя неделю (в кавычках лечили), старыми таблетками с истекшим сроком годности, лечили себя две недели. И мы уже их вывозили из дома еле живыми.   

И я уже вчера потребовал от средств массовой информации, чтобы врачи обратились к людям.

Если вдруг что-то – вы позвоните, позвоните в церковь, если телефона не знаете, позвоните в органы власти, любые, в сельский совет, районный, позвоните в скорую помощь – мы немедленно отреагируем. И вы все будете живы и здоровы. Это же в ваших руках, ведь миллионы людей – мы же каждого не посмотрим. Это невозможно. Поэтому поберегите себя, подумайте об этом.

Александр Лукашенко: скажите, как можно спасти человека под 80, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания?

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
 
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