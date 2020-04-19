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Александр Лукашенко: скажите, как можно спасти человека под 80, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания?
19.04.2020 23:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Вы знаете, мы вытаскивали (врачи наши молодцы в этом плане, они уже сориентировались) тяжелейших больных. Но скажите, как можно спасти человека под 80, уже с ослабленным иммунитетом, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания? Если ты, извините меня, закашлял, засморкался – ну позвони врачу, мы тебя проверим в течение нескольких часов и примем решение, что с тобой делать, как тебя лечить. И ни один человек, даже старики глубокие, которые обратились вовремя в систему здравоохранения, больницу, поликлинику – ни один не умер. А многие лечили себя неделю (в кавычках лечили), старыми таблетками с истекшим сроком годности, лечили себя две недели. И мы уже их вывозили из дома еле живыми.
Если вдруг что-то – вы позвоните, позвоните в церковь, если телефона не знаете, позвоните в органы власти, любые, в сельский совет, районный, позвоните в скорую помощь – мы немедленно отреагируем. И вы все будете живы и здоровы. Это же в ваших руках, ведь миллионы людей – мы же каждого не посмотрим. Это невозможно. Поэтому поберегите себя, подумайте об этом.
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Александр Лукашенко: скажите, как можно спасти человека под 80, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания?
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
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