Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Источник материала: Tut.by

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции «Частота-1» .



Президент Чехии Милош Земан. Фото: Reuters

«Границы [Чехии] должны оставаться закрытыми в течение одного года, — отметил глава государства. — Мой взгляд [на эту проблему] не меняется».

Земан считает, что в случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус.

Между тем министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей, направляющихся на переговоры к зарубежным партнерам. Затем ограничения на свободный выезд и въезд в страну, по его словам, предполагается снимать постепенно. На первом этапе наиболее вероятна их отмена со Словакией и Австрией.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. Жители страны могут покидать ее лишь в неотложных ситуациях, к которым не относится туризм. После возвращения им предписан двухнедельный карантин.

В Чехии, где о появлении первого инфицированного коронавирусом стало известно 1 марта, на данный момент выявлен 6701 заразившийся. Жертвами пандемии стали 186 жителей республики. От заболевания, вызываемого вирусом, вылечились 1298 граждан.