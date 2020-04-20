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«Я врач-гинеколог, сейчас работаю инфекционистом». Мы собрали важные обращения медиков к белорусам
20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помочь медикам. Как именно? Очень просто: постараться не заболеть – сегодня нас об этом просят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Ивановская, врач-терапевт 3-й городской клинической больницы Минска:
Станислав Соловей, врач акушер-гинеколог 3-й городской клинической больницы Минска:
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Маргарита Улакина, врач-инфекционист Могилевской областной инфекционной больницы:
На оказание помощи и консультирование людей сегодня нацелены все органы власти, от сельсоветов до исполкомов. И, безусловно, все больницы и поликлиники.
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Новости Беларуси. Помочь медикам. Как именно? Очень просто: постараться не заболеть – сегодня нас об этом просят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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