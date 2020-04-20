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Президент Бразилии выступил на акции против ограничений из-за коронавируса. Он сильно кашлял

20.04.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса. Всего в акции участвовали около 600 человек, сообщает в понедельник, 20 апреля, AFP.


Фото: Reuters

Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля, сообщает агентство.

Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус «небольшим гриппом», а борьбу с распространением коронавируса «истерией». Ранее Болсонару отправил в отставку популярного в стране министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, который был одним из главных сторонников социального дистанцирования в Бразилии.

Сейчас Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тысяч человек, около 2,5 тысячи умерли. Болсонару 17 апреля выступил с предложением открыть границы с соседними государствами.

 
 
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Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус «небольшим гриппом»,...
 
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