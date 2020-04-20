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В Париже в технической воде нашли коронавирус
20.04.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парижской водопроводной системе нашли коронавирус. Как сообщила в воскресенье, 19 апреля, мэрия французской столицы, его присутствие обнаружили в трубах, по которым протекает непитьевая вода, используемая в том числе при мытье улиц.
Власти Парижа подчеркнули, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах. Такую воду используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц. «Риск для питьевой воды полностью отсутствует», — отметили в мэрии.
Присутствие коронавируса в воде выявили во время плановых тестов в четырех из 27 пробах. Его количество муниципальные службы назвали «ничтожным», однако прекратили использование воды для предосторожности.
Как именно коронавирус попал в техническую воду, неизвестно. Мэрия Парижа направила результаты анализов в Региональное агентство здравоохранения.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что заразиться коронавирусом через воду нельзя. Как следует из
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Власти Парижа подчеркнули, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах. Такую воду используют в...
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