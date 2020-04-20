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Должен был находиться на самоизоляции, но повёз грузы. История нарушителя
20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рейды – дело хлопотное. Но как иначе, если не все люди способны понять собственную опасность для общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Установлено: COVID может протекать бессимптомно, но также ли будет у вашего пожилого соседа? Таких непонимающих немного, но все же находятся.
– А Иван Павлович есть, нет?
Кому возить грузы, работая, кстати, на польскую фирму, а кому сидеть дома – в этом вопросе еще разберутся. Вот только специалисты напоминают: второй вариант все же дешевле.
Юрий Куделко, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гродненского облисполкома:
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Новости Беларуси. Рейды – дело хлопотное. Но как иначе, если не все люди способны понять собственную опасность для общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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