Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или спину прихватило на огороде, зачем идти в ФАП собирать инфекции? Да и сезонные ОРВИ никто не отменял.





Ну а сегодня как? Вот тогда мы вас укололи, что сегодня, Клавдиевна?

Для Елены Курановской почти за 30 лет работы в сельском ФАПе все пациенты уже как родные. Полечить и защитить – сейчас главная задача медика.

Какой план действий разработали в Гродненской области для борьбы с коронавирусом





Мария Новожилова, жительница агрогородка Свислочь:

Это золотой врач для меня. Других у меня не бывает, я и рада. Дай бог здоровья ей и вообще всем врачам, чтобы все было хорошо.

Должен был находиться на самоизоляции, но повёз грузы. История нарушителя





Елена Курановская, заведующая Свислочским ФАП:

С населением проводится беседа по профилактике, ношение масок в общественных местах. А старикам, конечно, мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить.

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