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Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или спину прихватило на огороде, зачем идти в ФАП собирать инфекции? Да и сезонные ОРВИ никто не отменял.

Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

Ну а сегодня как? Вот тогда мы вас укололи, что сегодня, Клавдиевна?

Для Елены Курановской почти за 30 лет работы в сельском ФАПе все пациенты уже как родные. Полечить и защитить – сейчас главная задача медика.

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Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

Мария Новожилова, жительница агрогородка Свислочь:
Это золотой врач для меня. Других у меня не бывает, я и рада. Дай бог здоровья ей и вообще всем врачам, чтобы все было хорошо.

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Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

Елена Курановская, заведующая Свислочским ФАП:
С населением проводится беседа по профилактике, ношение масок в общественных местах. А старикам, конечно, мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить.

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Люди в материале: Ольга Звержевич, Мария Новожилова, Елена Курановская, Галина Буро

 
 
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Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или...
 
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