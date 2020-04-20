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Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить
20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или спину прихватило на огороде, зачем идти в ФАП собирать инфекции? Да и сезонные ОРВИ никто не отменял.
Ну а сегодня как? Вот тогда мы вас укололи, что сегодня, Клавдиевна?
Для Елены Курановской почти за 30 лет работы в сельском ФАПе все пациенты уже как родные. Полечить и защитить – сейчас главная задача медика.
Мария Новожилова, жительница агрогородка Свислочь:
Елена Курановская, заведующая Свислочским ФАП:
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Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или...
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