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Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы
20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заглянем внутрь больницы, где принимают пациентов с диагнозом коронавирус. Это к вопросу о достаточности и койко-мест, и аппаратов ИВЛ, и экипировки персонала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как устроен весь лечебно-диагностический процесс и оказание медицинской помощи.
В приемном покое нас встречают доктор и медицинская сестра.
Обязательно пациентам, которые поступают с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводится забор мазка на COVID-19.
Анализы едут в диагностическую лабораторию. На пациента заводится история болезни, оформляется, и он дальше проходит в палату.
Сейчас мы находимся в 1-м инфекционном отделении. Нас встречает Татьяна Константиновна, заведующая отделением. Расскажите пару слов.
В отделении находится шесть изолированных боксов. В каждом боксе два койко-места. Три бокса оснащены подводом кислорода к каждому койко-месту.
Если пациент нуждается в интенсивной терапии, то таких пациентов переводят в отделение анестезиологии и реанимации. Давайте туда сейчас зайдем и пообщаемся с медперсоналом, который там работает. Нас встречает заведующий отделением Сергей Юрьевич. Расскажите про ваше отделение пару слов.
Наше отделение рассчитано на шесть коек. Но сейчас в нем имеется четыре пациента, нуждающихся в респираторной поддержке. Им обеспечивается эта поддержка с помощью ингаляций кислорода через носовой катетер.
Заходить к пациентам мы не будем. Давайте зайдем в пустую палату, посмотрим имеющееся оборудование.
Имеется свободный аппарат искусственной вентиляции легких. Мониторы. Дозаторы. Аппаратура для подачи кислорода.
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Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы
Новости Беларуси. Заглянем внутрь больницы, где принимают пациентов с диагнозом коронавирус. Это к вопросу о достаточности и койко-мест, и аппаратов ИВЛ, и...
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