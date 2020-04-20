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Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заглянем внутрь больницы, где принимают пациентов с диагнозом коронавирус. Это к вопросу о достаточности и койко-мест, и аппаратов ИВЛ, и экипировки персонала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эти кадры сняли для нас могилевские медики.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Как устроен весь лечебно-диагностический процесс и оказание медицинской помощи.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

В приемном покое нас встречают доктор и медицинская сестра.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Обязательно пациентам, которые поступают с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводится забор мазка на COVID-19.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Анализы едут в диагностическую лабораторию. На пациента заводится история болезни, оформляется, и он дальше проходит в палату.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Сейчас мы находимся в 1-м инфекционном отделении. Нас встречает Татьяна Константиновна, заведующая отделением. Расскажите пару слов.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

В отделении находится шесть изолированных боксов. В каждом боксе два койко-места. Три бокса оснащены подводом кислорода к каждому койко-месту.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Если пациент нуждается в интенсивной терапии, то таких пациентов переводят в отделение анестезиологии и реанимации. Давайте туда сейчас зайдем и пообщаемся с медперсоналом, который там работает. Нас встречает заведующий отделением Сергей Юрьевич. Расскажите про ваше отделение пару слов.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Наше отделение рассчитано на шесть коек. Но сейчас в нем имеется четыре пациента, нуждающихся в респираторной поддержке. Им обеспечивается эта поддержка с помощью ингаляций кислорода через носовой катетер.

Заходить к пациентам мы не будем. Давайте зайдем в пустую палату, посмотрим имеющееся оборудование.

Имеется свободный аппарат искусственной вентиляции легких. Мониторы. Дозаторы. Аппаратура для подачи кислорода.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

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Новости Беларуси. Заглянем внутрь больницы, где принимают пациентов с диагнозом коронавирус. Это к вопросу о достаточности и койко-мест, и аппаратов ИВЛ, и...
 
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