Пока держится. МНС назвало должников по итогам первого квартала

Источник материала: Ежедневник

credits-time.com

Первый квартал 2020 года белорусский бизнес, благодаря еще низким темпам вовлеченности в кризис и подушкам безопасности, в общем-то и визуально пережил. Но проблемы начинают обозначться.

Такой вывод можно сделать из анализа данных о должниках в казну, которые обнародовало налоговое ведомство.

Число неплательщиков по итогам 1 квартала 2020 года (на 1 апреля 2020 года) приблизительно соответствует списку, который был на начало этого года. В Минске и в регионах в нем достаточно много компаний, проблемы у которых начались задолго до распространения коронавируса и связанных с ним последствий.

В Минске это вагановские предприятия «ЛадаГарант» и «Лада Хотелс», Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова , обанкротившийся футбольный клуб «Торпедо» из Минска. К ним добавились «Автокомбинат №4», дочка израильской IT-компании «Папакая», в прошлом году исключенная из Парка высоких технологий, и застройщик «Белхантер-инвест», который некоторыми СМИ связывается с семьей беглого кыргызстанского президента Курманбека Бакиева.

В Минской области в «черный список» неплательщиков входит несостоявшийся проект Александра Шакутина с китайскими инвесторами «Амкодор-Маш». Неожиданно появление здесь крупного молодечненского застройщика «СК «Барит».

На Брестчине проблемы с тем, чтобы вовремя удовлетворить требования налоговых органов, возникли у фармацевтической компании «Белалек групп».

По Гомельской области в списке неплательщиков оказались обувная фабрика «Батичелли» и «Гомельпромстрой», по Гродненской – проект литовского инвестора Видмантаса Кучинскаса «Арвибелагро», Новогрудская фабрика спецодежды, входящая в холдинг «Стецкевич», и несколько предприятий другого холдинга «Ойл-Фуд». Сам «Ойл-Фуд» с апреля текущего года находится в ликвидации.

В Могилевской области местная инспекция внесла в список торговые предприятия швейной фирмы «Балекс», холдинг «Могилевхлебопродукт» и «Бобруйсктранс». В числе провинившихся на 1 апреля 2020 года оказался даже Могилевский районный исполнительный комитет.

В первые месяцы 2020 года, в которых в Беларуси начало увеличиваться число случаев заражения вирусом, наиболее пострадавшими от уменьшения числа клиентов и доходов, стали общепит и туристический бизнес. Возможно, появления в «черных списках» налоговиков минских предприятий «Староместный пивовар» и «СП Брюссель» и Туристко-экскурсионного дочернего унитарного предприятия «Витебсктурист» имеют прямую связь с эпидемиологической обстановкой в стране.