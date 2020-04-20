Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 20 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ По состоянию на 20 апреля в мире обнаружили 2 382 000 случаев заболевания опасным китайским вирусом.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире.

Смертоносный коронавирус скрывается за сухой статистикой. Цифры ежедневно увеличиваются до рекордных показателей, но люди, живущие в последнее время в постоянном стрессе, только фиксируют их в памяти и сравнивают с тем, что было вчера.

А вчера еще бились сердца тысяч людей, которые волею судьбы или чьей-то злой руки, которая создала эту заразу, сегодня навсегда остались только в памяти тех, кто их любил и кто их знал. За каждым человеком, который ушел, стоит врач, два или три, которые пытались вырвать его из пасти злой болезни, но не смогли.

Наедине с собой, без возможности попрощаться с родственниками, сказав родным главное, важное, или без последнего слова, уже 165 636 человек навсегда записаны в главу истории под названием "жертвы коронавируса".

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 20 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 20 апреля в мире медики выявили 2 382 064 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа 742 442 заражений – в США.

611 430 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 165 636 человек.

США занимает первое место по числу жертв коронавируса в мире. Медики зафиксировали 41 379 умерших от заболеваний COVID-19.





статистика на 20 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Топ-10 стран, в которых обнаружено больше всего случаев коронавируса:

США – 742 442 Испания – 195 944 Италия – 178 972 Франция – 152 996 Германия – 144 406 Великобритания – 121 172 Турция – 86 306 Китай – 83 805 Иран – 82 211 ​Россия – 42 853

Топ-10 стран, в которых больше всего смертей от коронавируса:

США – 41 379 Италия – 23 660 Испания – 20 453 Франция – 19 718 Великобритания – 16 060 Бельгия – 5683 Иран – 5118 Китай – 4 636 Германия – 4568 Нидерланды – 3684

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 20 апреля

По данным на 20 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава.

На стационарном лечении находятся 3538 человек, прирост за сутки составил 256 человек. Остальные находятся на амбулаторном лечении либо выписаны после прохождения лечения.

В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 86 пациентов (находятся ли они на ИВЛ, Минздрав не сообщает).

Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

С начала февраля в Беларуси проведен 98 тысяч 231 тест на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси

Второй день Минздрав не дает информации по общему числу заразившихся с начала эпидемии, исключая данные по тем, кто болеет на дому.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

Информация по регионам на 17 апреля:

Минск – 2308 случаев

Витебская область – 1282

Минская область – 588

Могилевская область – 217

Гомельская область – 193

Брестская область – 112

Гродненская область – 79

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Лукашенко "пока не видит", что власти Беларуси ошиблись в борьбе с COVID-19

Лукашенко высказался о коронавирусе, посещая храм в Малых Лядах.





Посещая церковь в Малых Лядах, Александр Лукашенко высказалася о тактике борьбы с коронавирусом, принятой в Беларуси.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть, – сказал он, обращаясь к священникам. – Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно".

Тем временем, белорусы второй день не знают, сколько в стране подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

Минздрав прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 в ближайшие 3-4 недели

Есть предпосылки полагать, что количество случаев заражения COVID-19 должно снизиться в ближайшие три-четыре недели, заявила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.





«В течение двух-трех недель ситуация не закончится. Мы будем в эпидпроцессе. Но, хотела бы отметить, ситуация управляемая. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели», – сказала главный санитарный врач.

Этот вывод, по словам Жуковой, основан на данных по отслеживанию заболеваемости респираторными инфекциями. Коронавирус также относится к группе, вызывающей их. Снижение заболеваемости ОРВИ дает основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусом через несколько недель стабилизируется либо начнет снижаться.

Жукова отметила, что в Беларуси проводится большая работа по локализации очагов, в обязательном порядке осуществляется поиск контактировавших с заболевшими: «Таким образом мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие сдерживания эпидпроцесса».

Главный санитарный врач также пояснила, что статистика по заболеванию является основой для выстраивания противоэпидемиологической работы на той или иной территории.

Жукова отметила, что, по данным ВОЗ, есть определенный процент людей-носителей коронавируса, которые имеют положительный результат на COVID-19, но не имеют признаков заболевания.

«Есть количество тех, кто проходит лечение, и тех, у кого положительный тест на коронавирус. Эти цифры не могут никак совпадать, – пояснила она. – Но чтобы не распространять заболевание, они находятся на дому, им выдается больничный. Более того, достаточно строго проверяют соблюдение режима самоизоляции. При этом составляют протоколы – такие прецеденты уже есть».

Главный санитарный врач также порекомендовала контактировать лишь с теми, с кем мы контактируем ежедневно, а при первых симптомах COVID-19 обращаться к врачу – но не приходя в поликлинику, а сообщив о своем состоянии по телефону.

Карантин мешает обществу обрести коллективный иммунитет к коронавирусу - ученый

Американский исследователь назвал негативные последствия социальной дистанции.





Доктор Дэвид Кац, директор-основатель Исследовательского центра Ель-Гриффин предупредил, что, хотя социальная дистанция помогает уменьшить распространение коронавируса сегодня, но она также мешает развитию "коллективного иммунитета", необходимого для общества, чтобы возобновить свою нормальную жизнь до разработки вакцины.

Кац привел пример некоторых азиатских стран, которые, по-видимому, остановили распространение китайского коронавируса с помощью стратегий карантина, но столкнулись с увеличением случаев заражения сразу после ослабления ограничений.

"Это то, что произойдет, если вы изолируете всех от всех остальных и немного подождете, пока все станет лучше, а затем опять выпускаете всех в мир", – сказал Кац.

По словам Каца, люди, которые перемещаются, заражаются и выздоравливают, тем самым естественным образом вырабатывают антитела для ингибирования дальнейшего распространения вируса среди населения.

"Вирус все еще существует. У нас нет антител. Мы просто получим их позже", – подытожил эксперт, пишет Fox news.

"Тяжело и страшно": шведская лыжница описала симптомы китайской хвори

Шведка на протяжении восьми дней мучилась от высокой температуры, а потом загремела в больницу с диагнозом коронавирус.





Опасный коронавирус не щадит никого, даже спортсменов. Недавно шведская призерка юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам Дженни Эберг заразилась коронавирусом и описала, как проходит болезнь.

На протяжении восьми дней 30-летняя шведка мучилась из-за высокой температуры, однако продолжала находиться дома. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована – в больнице ей была диагностирована двустороняя пневмония.

"У меня серьезно поднялась температура, в течение восьми дней она держалась на отметке 40 градусов. У меня пропало обоняние. Температура не спадала, я не вылезала из постели. После того, как я потеряла сознание, меня отправили в больницу. Поставили капельницу с кислородом. Это было действительно тяжело и страшно. Мне никогда еще не было так плохо", – сказала Эберг в интервью Aftonbladet.

По словам спортсменки многие недооценивают опасность всего происходящего.