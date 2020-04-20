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Белорусы по всей стране помогают врачам, борющимся с коронавирусом

20.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Помочь словом и делом. Все больше белорусов присоединяются к акции в поддержку врачей, которые сейчас стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Кто-то благодарит медиков в соцсетях, другие собирают матпомощь и передают в клиники, шьют маски и халаты. О том, как пандемия объединяет страну, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Свой знаменитый хит «Переживем» руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко в этот раз исполнил не со сцены, а в Сети – вместе с коллективом, дочерью и внуком. Такие времена. А после народный артист обратился к поклонникам и попросил не паниковать, а слушать специалистов. Тогда и коронавирус переживем, уверен он.

«Проявите терпение и вот ту выдержку, которая присуща нашему народу, и слушайте врачей – они грамотные и говорят правильные советы», – сказал певец.

У многих артистов непростой период из-за пандемии концерты отменены. А значит, и работы нет никакой. Но музыканты решили поддержать врачей – им сейчас труднее. Запустили онлайн трансляции: поют в мессенджерах, благодарят медиков. Не остался в стороне и эпатажный певец Александр Солодуха.

«Я как врач, который закончил 38 лет назад Минский государственный мединститут, хочу сказать огромное спасибо медработникам за их труд благородный, за то, что они суткам находятся в больницах и спасают белорусов», – говорит заслуженный артист Республики Беларусь.

Дизайнер Наталья Ляховец обшивает почти весь белорусский бомонд: от певцов до дипломатов. Но в период пандемии заказов нет. Третью неделю делает повязки для минской больницы скорой помощи. Израсходовала километр марли. Оказалось, шить маски не легче, чем платья в пол.

«Маски, которые шьем, они восьмислойные. И для больницы они должны быть на завязках. И кажется, что там делать. А на самом деле строчить марлю, которая прилипает слоями, делать эти завязки непросто. Даже с шелком проще», – отметила Ляховец.

К слову, поддерживают Наталью и ее известные друзья. Первая вице-мисс Беларусь 2014 года Кристина Марцинкевич почти ежедневно в швейной мастерской. Покупает расходный материал, сортирует маски для клиник.

«Для Наташи это помощь. потому что ей непросто, сострочить повязки, потом обрезать все, сложить, отнимает много времени. Я думаю, ей приятно, что люди приходят и помогают ей», – уверена Марцинкевич.

Эпидемия объединила всю страну. Свое спасибо говорят и художники. Запустив благотворительный онлайн-аукцион. Чтобы сделать ставку, нужно написать сообщение продавцу. Победит тот, кто предложит большую сумму за художественный лот. Впрочем, в период пандемии важны не только материальные средства. Тем, кому нелегко на передовой, порой достаточно обычной поддержки. Не зря же говорят: в трудное время и доброе слово лечит.



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