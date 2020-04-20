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Белорусы по всей стране помогают врачам, борющимся с коронавирусом
20.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Помочь словом и делом. Все больше белорусов присоединяются к акции в поддержку врачей, которые сейчас стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Кто-то благодарит медиков в соцсетях, другие собирают матпомощь и передают в клиники, шьют маски и халаты. О том, как пандемия объединяет страну, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Свой знаменитый хит «Переживем» руководитель
У многих артистов непростой период из-за пандемии концерты отменены. А значит, и работы нет никакой. Но музыканты решили поддержать врачей – им сейчас труднее. Запустили онлайн трансляции: поют в мессенджерах, благодарят медиков. Не остался в стороне и эпатажный певец
Дизайнер Наталья Ляховец обшивает почти весь белорусский бомонд: от певцов до дипломатов. Но в период пандемии заказов нет. Третью неделю делает повязки для минской больницы скорой помощи. Израсходовала километр марли. Оказалось, шить маски не легче, чем платья в пол.
К слову, поддерживают Наталью и ее известные друзья. Первая вице-мисс Беларусь 2014 года Кристина Марцинкевич почти ежедневно в швейной мастерской. Покупает расходный материал, сортирует маски для клиник.
Эпидемия объединила всю страну. Свое спасибо говорят и художники. Запустив благотворительный онлайн-аукцион. Чтобы сделать ставку, нужно написать сообщение продавцу. Победит тот, кто предложит большую сумму за художественный лот. Впрочем, в период пандемии важны не только материальные средства. Тем, кому нелегко на передовой, порой достаточно обычной поддержки. Не зря же говорят: в трудное время и доброе слово лечит.
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Кто-то благодарит медиков в соцсетях, другие собирают матпомощь и передают в клиники, шьют маски и халаты.
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