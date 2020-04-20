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В Китае ответили на заявления об искусственном создании коронавируса

20.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ухане заявили, что сотрудники лаборатории соблюдают строгий регламент обращения с образцами


Иллюстративное фото (УНИАН)

В Ухане заявили, что сотрудники лаборатории соблюдают строгий регламент обращения с образцами

На сегодняшний день у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу COVID-19. Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает CGTN.

Чжимин считает, что в случае с коронавирусом нет никаких свидетельств, которые бы говорили об искусственном происхождении этого вируса.

"Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - сказал он.


Глава института отметил, что "вирус никак не мог вырваться от нас", потому что сотрудники соблюдают строгий регламент обращения с образцами.
Напомним, ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Он заявил, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19, пишет rbc.ua

Отметим, между США и Китаем образовался конфлик из-за возникновения коронавируса. В США считают, что он был специально создан по заказу властей КНР, а в Китае это опровергают. Дошло до того, что Америка приостановила финансирование ВОЗ, которую подозревает в заговоре с китайскими властями.
 
 
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В Ухане заявили, что сотрудники лаборатории соблюдают строгий регламент обращения с образцами
 
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