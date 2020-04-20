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Жертвами COVID-19 во всем мире стали более 165 тыс. человек

20.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 2,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией по всему миру, около 760 тыс. из них – в США.



По состоянию на утро 20 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразился уже 2 404 071 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 

Из них умерло 165 229 человек, 624 698 выздоровели.

В США инфицировано 759 569 человек, 40 679 умерли, вылечились – 70 927.

В Испании заболели 198 674, число жертв достигло 20 453, 77 357 излечились.

В Италии 178 972 инфицированных, 23 660 умерших и 47 055 выздоровевших.

Далее следуют Франция (154 098 заболевших и 19 744 умерших), Германия (145 742 инфицированных и 4642 умерших) и Великобритания (121 173 заболевших и 16 095 умерших).

Белорусский Минздрав засекретил данные об общем количестве заболевших.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 
 
 
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Более 2,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией по всему миру, около 760 тыс. из них – в США.
 
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