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Власти Беларуси опять помахивают перед бизнесом фантиком от обещанной помощи

20.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство экономики провело очередную встречу с представителями бизнес-ассоциаций, которая закончилась как и все предыдущие: перед носом у бизнеса помахали оберткой от анонсированной почти месяц назад помощи, бизнес облизнулся и покорно удалился прочь до следующей встречи.

Власти Беларуси опять помахивают перед бизнесом фантиком от обещанной помощи
В Беларуси рассматривают два пакета мер по поддержке в условиях пандемии, сообщил министр экономики Александр Червяков на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

Как сообщает Минэкономики РБ, глава ведомства Александр Червяков проинформировал представителей бизнеса о том, что проект указа о поддержке экономики в условиях пандемии направлен правительством на рассмотрение в администрацию президента.

Напомним, что сегодня на календаре – 20 апреля. Еще 2 апреля премьер Сергей Румас сообщил то же самое, только в более расширенном формате: пакет мер, предусматривающий поддержку со стороны государства на сумму в $50 млн., направлен в администрацию, где, надо понимать, самоизолировался от коронавирусного психоза. Навсегда…

Червяков также сообщил, что второй уровень (комплекс) мер рассмотрен на недавнем заседании правительства.

Напомним, что сегодня на календаре – 19 апреля. Еще 2 апреля… «Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики из-за эпидемиологической ситуации в мире. По словам премьера, «правительство уже имеет видение по второму пакету». Он будет касаться поддержки промышленности и строительства», - сообщила 2 апреля пресс-служба правительства.

Министр экономики сказал, что Минэкономики видит необходимость в формировании и третьего уровня мер для стабилизации ситуации после пандемии.

Напомним, что … 2 апреля премьер Румас сказал: «Что-то мне подсказывает, что второй пакет также не будет последним. Ситуация развивается очень стремительно. И государство должно оказывать тем сферам, которые оказались в сложной ситуации, меры поддержки».

Вторя премьеру, что-то мне подсказывает, что второй и третий пакеты ждет судьба первого – они утонут в непроходимых топях администрации, потому что правительство не получит добро сверху, потому что …

Пока же правительство вынуждено оказывать господдержку словесным петтингом, а группы поддержки будут работать до тех пор, пока не отступит коронавирус.

"Мы еженедельно встречаемся с бизнесом… Эти встречи будут продолжаться постоянно, пока не закончатся проблемы, связанные с пандемией. Эта площадка - канал прямой коммуникации между бизнесом и правительством в свободном формате", - сказал Червяков.

Минэкономики сообщило, что следующее собрание группы поддержки пройдет с участием представителей Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам и Национального банка. Ну, почему бы нет, он едь тоже люди и им надо высказаться.

Но вот что интересно. Руководители бизнес-ассоциаций после таких встреч не особо распространяются о содержании бесед, проходящих с участием министра, не делают злобных заявлений в адрес властей, не сливают в прессу обличающие факты бездействия и беспомощности чиновников. А ведь, казалось бы, не сидят на зарплате у администрации. Надежда, она всегда умирает последней…

P.S. В сообщении Минэкономики есть еще один информационный факт, который стоит внимания хотя бы потому, что высвечивает традиционную проблему самодостаточной экономики отдельно взятого государства на глобусе Беларуси: жлобство, скупердяйство и крохоборство белорусской системы.

На встрече обсуждалась острая проблема, возникшая у многих субъектов хозяйствования из-за эпидемии коронавируса: снижение выручки сказывается на отсутствии оборотки для своевременной оплаты электроэнергии. Платить бизнес не отказывается, а лишь просит с учетом ситуации что-нибудь сделать с действующей пеней за каждый день просрочки внесения предоплаты (!!!) в размере 1/365 ставки рефинансирования или 0,024% от суммы неисполненных обязательств. (Да, у нас такие правила).

Так вот, замминистра энергетики Сергей Реентович пообещал, что ГПО "Белэнерго" разработает локальный правовой акт, которым власти с барского плеча снизят пеню до 0,002% от предоплаты за каждый день просрочки. А временно отменить пеню религия не позволяет?

Но еще больше бесит следующий момент: снижение пени предусматривается на период с 1 апреля по 30 июня. Напомним, что сегодня на календаре – 19 апреля…
 
 
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Министерство экономики провело очередную встречу с представителями бизнес-ассоциаций, которая закончилась как и все предыдущие: перед носом у бизнеса помахали...
 
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