Московский философ: «Лукашенко сейчас — это экзистенциальный бунтарь»

пише т философ. «Лукашенко для меня сейчас — это экзистенциальный бунтарь, в одном ряду с Альбером Камю и Жан Поль Сартром, —т философ.





У Камю есть зарисовка о том, как он у себя в Алжире идёт купаться. Солнце, песок, пустой пляж, Средиземное море, чайки. Он раздевается, заходит в горячую воду, плывёт, ощущая радость от движения, от волн, от того, что он это чувствует и переживает вот здесь и сейчас. Потом он выходит на берег, ложится на песок, загорает. Потом снова в горячую воду, привкус морской соли на губах.





А потом приходит осознание, что день прошёл и надо идти домой. Но Камю не хочет домой. Он хочет и дальше чередовать море, песок и солнце. И в этот момент он с яростью восстаёт против времени и вообще против того, как устроена эта вселенная.









Почему нельзя бесконечно входить в горячее летнее Средиземное море?





Почему нельзя вечно лежать на песке и без мысли смотреть, как парят чайки в нагретом Сахарой воздухе?





Почему всё всегда заканчивается, включая и нашу жизнь?





Камю ненавидит вселенную и судьбу, которая привела его в этот мир из ниоткуда, из тьмы ничтожества. И туда же, в итоге, и уведёт, не спросив.





Когда Лукашенко возмущается почему вирус есть, я слышу в его голосе экзистенциальную ярость молодого Камю, а заодно и ехидный трагизм Сартра: почему есть то, что есть? почему оно есть именно так, как оно есть? почему не есть другое есть? я хочу другое есть! мне это есть неудобно, оно абсурдно!





Для Камю, человек — это бунт против вселенной, против того, что есть. Ты только тогда человек, когда бунтуешь против есть, когда хочешь несбыточного, хочешь другую вселенную с другими правилами.





И в этом смысле, конечно, Александр Григорьевич сегодня самый человечный человек на этой планете».



