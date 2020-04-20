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Московский философ: «Лукашенко сейчас — это экзистенциальный бунтарь»

20.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Максим Горюнов подколол белорусского президента за его методы борьбы и отрицание опасности коронавируса, назвав «самым человечным человеком».

Московский философ: «Лукашенко сейчас — это экзистенциальный бунтарь»
фото: gazeta.ru
 «Лукашенко для меня сейчас — это экзистенциальный бунтарь, в одном ряду с Альбером Камю и Жан Поль Сартром, — пишет философ.

У Камю есть зарисовка о том, как он у себя в Алжире идёт купаться. Солнце, песок, пустой пляж, Средиземное море, чайки. Он раздевается, заходит в горячую воду, плывёт, ощущая радость от движения, от волн, от того, что он это чувствует и переживает вот здесь и сейчас. Потом он выходит на берег, ложится на песок, загорает. Потом снова в горячую воду, привкус морской соли на губах.

А потом приходит осознание, что день прошёл и надо идти домой. Но Камю не хочет домой. Он хочет и дальше чередовать море, песок и солнце. И в этот момент он с яростью восстаёт против времени и вообще против того, как устроена эта вселенная.


Почему нельзя бесконечно входить в горячее летнее Средиземное море?

Почему нельзя вечно лежать на песке и без мысли смотреть, как парят чайки в нагретом Сахарой воздухе?

Почему всё всегда заканчивается, включая и нашу жизнь?

Камю ненавидит вселенную и судьбу, которая привела его в этот мир из ниоткуда, из тьмы ничтожества. И туда же, в итоге, и уведёт, не спросив.

Когда Лукашенко возмущается почему вирус есть, я слышу в его голосе экзистенциальную ярость молодого Камю, а заодно и ехидный трагизм Сартра: почему есть то, что есть? почему оно есть именно так, как оно есть? почему не есть другое есть? я хочу другое есть! мне это есть неудобно, оно абсурдно!

Для Камю, человек — это бунт против вселенной, против того, что есть. Ты только тогда человек, когда бунтуешь против есть, когда хочешь несбыточного, хочешь другую вселенную с другими правилами.

И в этом смысле, конечно, Александр Григорьевич сегодня самый человечный человек на этой планете».
 
 
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Максим Горюнов подколол белорусского президента за его методы борьбы и отрицание опасности коронавируса, назвав «самым человечным человеком».
 
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