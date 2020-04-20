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"На Бога надейся, а сам не плошай" - Путин поздравил россиян с Пасхой, воздержавшись от приветствия "Христос воскресе!"

20.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В подчеркнуто секулярном формате выдержал свое поздравление с Пасхой 19 апреля президент РФ Владимир Путин.




Упомянув "все традиционные религии России", Путин остановился на теме "вынужденных ограничений", необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он оптимистично заявил, что "у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база". Основная часть поздравления была посвящена мерам экономической поддержки в условиях самоизоляции и слаженной работе всех уровней власти.

"Многовековые традиции Пасхального праздника, - сказал президент РФ, возвращаясь к основной теме обращения, - также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни".

Вместе с тем, Путин добавил: "На Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем". При этом он удержался от традиционного пасхального приветствия "Христос воскресе!", с которым неоднократно обращался к россиянам в прошлые годы.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ, Путин в этом году впервые за последние 17 лет не поехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, а ограничился тем, что "зажег свечку" в своей личной часовне.
 
 
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В подчеркнуто секулярном формате выдержал свое поздравление с Пасхой 19 апреля президент РФ Владимир Путин.
 
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