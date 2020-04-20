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Врач из Минска рассказала, как вылечилась от COVID-19

20.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врач-пульмонолог 3-й городской клинической больницы города Минска Юлия Левко переболела коронавирусом.


Фото: © Белновости


По словам медика, после перенесённого заболевания она стала лучше понимать пациентов.

Свою историю врач рассказала в эфире телеканале «Беларусь 1».

Юлия работает врачом уже 7 лет. Первые три года женщина отработала в поликлинике, ещё полтора – на скорой помощи. Теперь же она работает врачом-пульмонологом в больнице.


Врач из Минска стала одной из первых медиков, заразившихся коронавирусом в Беларуси. 27 марта ей поставили диагноз COVID, а уже 13 апреля все тесты показали отрицательный результат. Женщине удалось справиться с болезнью за 18 дней.

По словам врача, после перенесённого заболевания она стала понимать пациентов лучше, чем любой другой врач. 

Наверное, было судьбой так велено, чтобы доктор, который будет оказывать помощь людям, переболел в первых рядах, получил иммунитет, ходил на свою работу спокойно и не волновался. Побывала в роли пациентки - как бы «по ту сторону баррикад».

Сегодня доктор снова работает с пациентами, заражёнными пневмонией. По словам врача, после выздоровления у нее не возникали сомнения в том, выходить ли на работу.

Проще это пережить со своим коллективом, – уверяет врач.
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Теги: Минск
 
 
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Врач-пульмонолог 3-й городской клинической больницы города Минска Юлия Левко переболела коронавирусом.
 
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