"ПРЫГОЖАЯ ПЕРАМОГА" над вирусом

belinvest.by Установка белорусской власти была дожить до Пасхи и "красиво победить" этот психоз, пишет





… и победили. Все для нашего же блага. Народу и так нелегко, пусть работает спокойно, чего его пугать по пустякам. Минздрав после 17 апреля частично закрыл информацию о распространении коронавируса в Беларуси.





Общее число зарегистрированных случаев не называется уже два дня. Цифр всяких сообщается по-прежнему много, но с динамикой распространения «порядок навели». Теперь можно спокойно отправлять детей в школу, двигать на объявленный субботник, готовиться к параду и длинным выходным на Радуницу.





Миссию для ВОЗ исполнили и «будзе». Диаграмма красноречиво демонстрирует характер «белорусской статистики» во временном интервале приезда представителей Всемироной оргнаизации здравоохранения (7-10 апреля 2020).









к концу недели в пятницуу 17 апреля суточное число зараженных выросло до 575 человек. До этого был практически штиль. После отъезда делегации ВОЗ министр Караник предупредил, что суточные темпы прироста в 300-400 человек сохранятся еще какое-то время. Но уже





Цифры перестали слушаться и вписывать в сценарии белорусской власти. И на этом хватит. Теперь угрожающие математические модели можно строить только в своем воображении. Нет цифр — нет психоза. ЭТО И ЕСТЬ КРАСИВАЯ ПОБЕДА…





Любопытсвующим предлагается проглотить информационную пилюлю о том , что количество случаев заражения COVID-19 должно снизиться в ближайшие три-четыре недели. Об этом заявила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.













«В течение двух-трех недель ситуация не закончится. Мы будем в эпидпроцессе. Но, хотела бы отметить, ситуация управляемая. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели», — сказала главный санитарный врач.





Этот вывод, по словам Жуковой, основан на данных по отслеживанию заболеваемости респираторными инфекциями. Коронавирус также относится к группе, вызывающей их. Снижение заболеваемости ОРВИ дает основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусом через несколько недель стабилизируется либо начнет снижаться.





Более чем спорный вывод, не основанный ни на каких научных данных. Но это, по мнению властей, не главное.





Главное чувство собственной защищенности белорусский народ в очередной раз почерпнул из первых уст:





«Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь», — заявил Лукашенко, посещая на Пасху Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.





«Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть.





И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться», — заявил Лукашенко.





Однако насчет "честно и порядочно" в последние дни возникают вопросы уже не о выборах, а о наши здоровье и жизни.





Минздрав с субботы перестал давать информацию о числе зараженных в Беларуси опасной короновирусной инфекцией.





Лукашенко лично решает, что нам можно знать о ситуации с COVID-19, а чего нельзя , значит, табу на эту информацию наложил лично Лукашенко. С учетом того, что ранее сообщалось, что, значит, табу на эту информацию наложил лично Лукашенко.





Более того, теперь белорусские власти не дают информации о зараженных в Беларуси даже Всемирной организации здравоохранения.



