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Академик РАН назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса
20.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что существует группа людей с COVID-19, у которых нет симптомов, но при этом они распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина. Об этом
По данным источника, так Ершов прокомментировал высказывание доктора биологических наук Владимира Макарова о том, что коронавирусом можно заразиться даже от бессимптомных носителей.
Ершов назвал таких людей не бессимптомными больными, а здоровыми носителями инфекции, которые «сами не болеют, но переносят вирус».
При этом академик РАН подчеркнул, что меры профилактики все равно нужно соблюдать.
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Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что существует группа людей с COVID-19, у которых нет симптомов, но при этом они распространяют вирус, делая то, что должна...
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