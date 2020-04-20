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Академик РАН назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса

20.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Академик РАН назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что существует группа людей с COVID-19, у которых нет симптомов, но при этом они распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НСН.

По данным источника, так Ершов прокомментировал высказывание доктора биологических наук Владимира Макарова о том, что коронавирусом можно заразиться даже от бессимптомных носителей.

Ершов назвал таких людей не бессимптомными больными, а здоровыми носителями инфекции, которые «сами не болеют, но переносят вирус».

При этом академик РАН подчеркнул, что меры профилактики все равно нужно соблюдать.

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Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что существует группа людей с COVID-19, у которых нет симптомов, но при этом они распространяют вирус, делая то, что должна...
 
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