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Фергюсон посоветовал Нурмагомедову покинуть UFC
20.04.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о пятой неудавшейся попытке организовать его поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена
Ранее Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, отказался покидать пределы России во время пандемии коронавируса. Многие фанаты
В итоге турнир UFC 249, на котором должны были встретиться Фергюсон и Нурмагомедов, отменили. Тони все равно
Теперь американец считает, что дагестанскому спортсмену пора уходить из UFC.
Хабиб Нурмагомедов является непобежденным бойцом и обладает статистикой выступлений 28-0. Тони Фергюсон за свою профессиональную карьеру также провел 28 поединков, но трижды терпел поражения, его рекорд в MMA – 25-3.
Фото: Getty Images
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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о пятой неудавшейся попытке организовать его поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова...
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