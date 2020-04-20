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Фергюсон посоветовал Нурмагомедову покинуть UFC

20.04.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фергюсон посоветовал Нурмагомедову покинуть UFC

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о пятой неудавшейся попытке организовать его поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена приводит ESPN.

Ранее Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, отказался покидать пределы России во время пандемии коронавируса. Многие фанаты обвинили Хабиба в трусости, другие предположили, что спортсмен не успевал «сделать вес».

В итоге турнир UFC 249, на котором должны были встретиться Фергюсон и Нурмагомедов, отменили. Тони все равно показательно взвесился в изначально намеченные сроки и объяснил фанатам, что он, в отличие от Хабиба, был готов драться.

Теперь американец считает, что дагестанскому спортсмену пора уходить из UFC.

Тони Фергюсон: «Дело не в UFC – я думаю, Хабиб понимает это сам. Я считаю, что ему пора уходить, что он, собственно, и сделал. Он сбежал на дрожащих ногах, но в мире много всего происходит, и я надеюсь, что сейчас Хабиб со своей семьей и у них все хорошо. Я надеюсь, что Хабиб и его семья в безопасности».

Хабиб Нурмагомедов является непобежденным бойцом и обладает статистикой выступлений 28-0. Тони Фергюсон за свою профессиональную карьеру также провел 28 поединков, но трижды терпел поражения, его рекорд в MMA – 25-3.

Фото: Getty Images

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о пятой неудавшейся попытке организовать его поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова...
 
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