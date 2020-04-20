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Светлая седмица началась у православных христиан. Что можно делать?
20.04.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Светлая седмица началась у православных христиан. Издревле в эти дни принято отдыхать и делиться радостью Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю праздничную неделю в храмах проходят особые богослужения.
Их трансляции ведутся онлайн на сайтах приходов. Из традиций церкви – во время Светлой седмицы все желающие по благословению звонят в колокола и так делятся пасхальной радостью.
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Верующие не постятся, традиционно поздравляют друг друга с Воскресением Христовым. В 2020 году Светлая седмица проходит на фоне коронавируса. Всё чаще звучат рекомендации, в том числе от представителей церкви – временно отказаться от некоторых привычек, например, ходить друг к другу в гости.
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Новости Беларуси. Светлая седмица началась у православных христиан. Издревле в эти дни принято отдыхать и делиться радостью Воскресения Христова, сообщили в...
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