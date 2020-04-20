"В моей жизни не осталось ничего, куда не проник бы COVID-19"

Источник материала: Партизан

О том, какие настроения сейчас у медработников в США, где свирепствует эпидемия коронавируса, в том числе у врачей-ординаторов и интернов, рассказала врач отделения неотложной помощи и исполнительный вице-президент Комитета по делам интернов и ординаторов Эми Пласенсия







