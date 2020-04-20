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"В моей жизни не осталось ничего, куда не проник бы COVID-19"
20.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
О том, какие настроения сейчас у медработников в США, где свирепствует эпидемия коронавируса, в том числе у врачей-ординаторов и интернов, рассказала врач отделения неотложной помощи и исполнительный вице-президент Комитета по делам интернов и ординаторов Эми Пласенсия
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О том, какие настроения сейчас у медработников в США, где свирепствует эпидемия коронавируса, в том числе у врачей-ординаторов и интернов, рассказала врач...
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