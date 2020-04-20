Источник материала: Новости Волковыска

Как сообщает главный государственный санитарный врач Зельвенского района Анна Алексеевич, короновирусная инфекция не обошла и Зельвенский район. В г.п.Зельва зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции.

– Специалистами центра гигиены и эпидемиологии проведено эпидемиологическое расследование, определены границы очага, выявлен круг контактных лиц. УЗ «Зельвенская ЦРБ» за контактными лицами установлено ежедневное медицинское наблюдение, – рассказывает Анна Викторовна.

Одной из важнейших задач, стоящих перед лечебной и санитарной службами района, является минимизация риска распространения инфекции. Решением Зельвенского районного исполнительного комитета утвержден план по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 среди населения района, пишет газета «Праца».

В рамках реализации плана: ограничивается проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий, командирование граждан Беларуси за рубеж и прием зарубежных делегаций. Руководителям организаций, осуществляющим жизнеобеспечение населения, поручено: организовать контроль за здоровьем работников с ежедневной термометрией (до начала и после окончания работы) и записью в журнале; не допускать к работе с населением лиц с признаками респираторных заболеваний; проводить уборку помещений с массовым пребыванием людей с использованием дезсредств; проводить мероприятия по обеспечению эффективной работы систем вентиляции в производственных помещениях; родители вправе самостоятельно решать вопрос посещения детьми дошкольного учреждения. В детском саду за ребенком сохраняется место и не взимается плата за посещение. Ограничено перемещение в рамках одной группы; в школах пребывание детей должно обеспечиваться в рамках одного класса, исключается объединение детей из разных классов; запрещается общий доступ посторонних лиц в спортивные сооружения учреждений образования; персонал торговых объектов должен быть обеспечен медицинскими масками, перчатками; на контроле соблюдение рекомендаций по обработке рук покупателей антисептиками; на руководителей транспортных организаций возлагается контроль: за проведением влажной уборки салонов пассажирского транспорта в течение и после окончания рабочей смены; обеспечение использования водителями масок, антисептиков для обработки рук; в объектах общепита рекомендуется размещение столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга; кроме того, в церквях, костелах, храмах предусматривается: регулярное мытье и антисептика рук; проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание, дезинфицирующая обработка мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане.

Санитарной службой района организован надзор за соблюдением субъектами района мероприятий плана и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.