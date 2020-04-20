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Минздрав: заболеваемость COVID-19 должна снижаться в ближайшие 3-4 недели

20.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
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Источник материала: Единство

Она пояснила, что Минздрав отслеживает заболеваемость респираторными инфекциями, поэтому может сделать такой вывод.

«Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает нам основания предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через несколько недель стабилизируется либо начнет снижаться», – уточнила замминистра.

По ее словам, проводится большая работа по локализации очагов COVID-19.

«Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке ведется поиск контактов. Таким образом, мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие для сдерживания эпидпроцесса», – подчеркнула она.

Касательно статистики Наталья Жукова пояснила, что есть количество тех, кто проходит лечение, и тех, у кого положительный тест на коронавирус.

«Эти цифры не могут никак совпадать. По данным ВОЗ, есть определенный процент людей, которые имеют положительный результат тестирования на коронавирус, но не имеют признаков заболевания, они только носители коронавируса, – пояснила она. – Но чтобы не распространять заболевание, они находятся на дому, им выдается больничный. Более того, достаточно строго проверяется соблюдение режима самоизоляции».

Замминистра напомнила, что при первых симптомах COVID-19 надо обязательно обращаться к врачу, но не приходить в поликлинику, а сообщать о своем состоянии по телефону.

Источник: https://www.belta.by/

 
 
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«В течение 2-3 недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить, что ситуация управляема. Есть предпосылки полагать, что заболеваемость...
 
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