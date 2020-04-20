ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Телерепортер случайно показала в прямом эфире своего обнаженного мужа

20.04.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Телерепортер случайно показала в прямом эфире своего обнаженного мужа

Корреспондент одного из телеканалов в Калифорнии оконфузилась в прямом эфире: женщина, снимая репортаж из ванной комнаты своего дома, случайно показала обнаженного мужа, который в тот момент был в душе. Об этом сообщает Daily Mail.

Мелинда Меза – корреспондент телеканала KCRA 3. Ей, как и многим ее коллегам, работающим на крупные компании в регионах, часто приходится транслировать свои сюжеты прямо из дома в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Репортер рассказывала, как сделать укладку самому себе во время изоляции, однако зрители сразу же обратили внимание на то, что творилось у нее за спиной. Они рассмотрели обнаженную фигуру мужчины, который принимал душ.

Как позже выяснилось, мужчиной в душе оказался супруг Мелинды – Майк де Ламберт, с которым она состоит в браке с 2004 года.


Зрители опубликовали в соцсетях скриншоты этого неловкого момента в эфире. Эти снимки многих развеселили, пользователи спешили высказать различные предположения по поводу этого конфуза журналистки, отметив, что, вероятно, ей будет очень неловко, когда она вновь выйдет на работу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент одного из телеканалов в Калифорнии оконфузилась в прямом эфире: женщина, снимая репортаж из ванной комнаты своего дома, случайно показала...
 
Новости дня
Новости
 
Дети Слуцка поддерживают медиков своими рисунками и словами благодарности. Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика