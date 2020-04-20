Телерепортер случайно показала в прямом эфире своего обнаженного мужа

Источник материала: ОНТ

Корреспондент одного из телеканалов в Калифорнии оконфузилась в прямом эфире: женщина, снимая репортаж из ванной комнаты своего дома, случайно показала обнаженного мужа, который в тот момент был в душе. Об этом сообщает Daily Mail.

Мелинда Меза – корреспондент телеканала KCRA 3. Ей, как и многим ее коллегам, работающим на крупные компании в регионах, часто приходится транслировать свои сюжеты прямо из дома в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Репортер рассказывала, как сделать укладку самому себе во время изоляции, однако зрители сразу же обратили внимание на то, что творилось у нее за спиной. Они рассмотрели обнаженную фигуру мужчины, который принимал душ.

Как позже выяснилось, мужчиной в душе оказался супруг Мелинды – Майк де Ламберт, с которым она состоит в браке с 2004 года.





Зрители опубликовали в соцсетях скриншоты этого неловкого момента в эфире. Эти снимки многих развеселили, пользователи спешили высказать различные предположения по поводу этого конфуза журналистки, отметив, что, вероятно, ей будет очень неловко, когда она вновь выйдет на работу.

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