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Андрей Михневич: «Закрытие на карантин – неправильная мера. Она не уменьшает количество зараженных. Европа тому пример»

20.04.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский легкоатлет Андрей Михневич порассуждал о влиянии пандемии коронавируса на жизнь и экономику.

– Как оцените принимаемые государством меры по борьбе с коронавирусом?

– Видел, как происходит в других странах. Там немножко жестче проводят меры изоляции. Хорошо это или плохо? Там же ничего не остановилось. Италию когда закрыли? И ничего не остановилось. Это не решение проблемы.

Решение проблемы – здоровье человека. Как он выздоровеет после заражения. Много информации, что это пока не лечится, а можно только ослабить симптомы и поддержать человека в этой ситуации. Лечения нет, вакцины нет. Закрывать человека на карантин или не закрывать, хорошо это будет для экономики или плохо…

Много мыслей по этому процессу. Грандиозный передел больших компаний над мелкими. Это одна из версий. Видел статистику. Не так, чтобы целыми днями сидел и вникал. Последствия будут серьезными. Европа, которая закрыла свою экономику, хапнет. Китайцы закрыли отдельный участок и быстро все локализовали. Сейчас продолжают жить. Открыли свою страну и дальше развивают свой бизнес.

Считаю, что закрытие на карантин – неправильная мера. Она не уменьшает количество зараженных. Европа тому пример. Вовремя это сделать, до того, как стало большое количество заболевших, может быть, и нужно было бы, – сказал Михневич.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 20 апреля – более 2,3 миллионов случаев. Более 589 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 158 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 4779 случаев заражения коронавирусом. 458 человек выздоровели, 45 умерли.

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Известный белорусский легкоатлет Андрей Михневич порассуждал о влиянии пандемии коронавируса на жизнь и экономику.
 
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