Санитарная служба области не рекомендует посещать кладбища на Радуницу

Источник материала: Вороновская газета





– Всемирная организация здравоохранения советует гражданам для предотвращения распространения коронавирусной инфекции избегать мест массового скопления людей, — подчеркивает заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин. – Такое скопление в минувшие годы традиционно наблюдалось на кладбищах на Радуницу . В нынешней эпидситуации это может нести опасность распространения вируса. Во время таких массовых посещений кладбищ трудно соблюсти дистанцию между людьми в два метра, а она нужна даже на открытом воздухе, а тем более в общественном транспорте. В первую очередь мы просим поберечься пожилых людей, которые составляют группу повышенного риска по COVID-19.

Каждый, независимо от возраста, должен понимать: если не соблюдать социальное дистанцирование и другие профилактические меры, то автоматически войдешь в группу риска заражения вирусом. Если даже для самого человека это не закончится инфекционным процессом, то он может быть источником заражения для других людей.

Коварство вируса заключается в том, что человек может быть его бессимптомным носителем, внешне выглядеть здоровым, и в то же время представлять опасность для окружающих. Поэтому рекомендации касаются не только посещения городских, но и сельских кладбищ, на которых на Радуницу по традиции возникает общения между знакомыми людьми.

Санитарная служба обратилась в органы власти с предложением запретить продажу искусственных цветов на подходах к кладбищам, что имело место в минувшие годы. В таких условиях трудно обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических правил и принципа дистанцирования, которые должны неукоснительно соблюдаться в нынешней эпидситуации по коронавирусу.

Анна ЛЕНСКАЯ

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by