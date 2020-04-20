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Санитарная служба области не рекомендует посещать кладбища на Радуницу
20.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
– Всемирная организация здравоохранения советует гражданам для предотвращения распространения коронавирусной инфекции избегать мест массового скопления людей, — подчеркивает заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин. – Такое скопление в минувшие годы традиционно наблюдалось на кладбищах
Каждый, независимо от возраста, должен понимать: если не соблюдать социальное дистанцирование и другие профилактические меры, то автоматически войдешь в группу риска заражения вирусом. Если даже для самого человека это не закончится инфекционным процессом, то он может быть источником заражения для других людей.
Коварство вируса заключается в том, что человек может быть его бессимптомным носителем, внешне выглядеть здоровым, и в то же время представлять опасность для окружающих. Поэтому рекомендации касаются не только посещения городских, но и сельских кладбищ, на которых на Радуницу по традиции возникает общения между знакомыми людьми.
Санитарная служба обратилась в органы власти с предложением запретить продажу искусственных цветов на подходах к кладбищам, что имело место в минувшие годы. В таких условиях трудно обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических правил и принципа дистанцирования, которые должны неукоснительно соблюдаться в нынешней эпидситуации по коронавирусу.
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– Всемирная организация здравоохранения советует гражданам для предотвращения распространения коронавирусной инфекции избегать мест массового скопления...
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