Парад на 9 мая не отменят

Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой отечественной войне, заявили в Минобороны.

Петиция с требованием отменить проведение парада на 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Под обращением подписались более 7 тысяч человек. Среди прочего авторы требовали «запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженными лицами <...>, добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска».

«Для Беларуси военные парады — это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства», - ответил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.

По данным Минобороны, «складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки».

«Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», - сказано в ответе на петицию.

Минобороны считает, что принятые меры обеспечивают поддержание эпидемиологической обстановки на должном уровне, «а также способности и готовности Вооруженных Сил к выполнению любых задач».

Решение по вопросу проведения в Минске военного парада будет принято ближе к 9 мая, заявил государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков после совещания по борьбе с коронавирусом 13 апреля, сообщает БелаПАН.

"Все меры, которые предпринимаются, позволяют нам говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада 9 мая. Решение, оно решение политическое, оно будет принято, ну, в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду", — сказал госсекретарь Совбеза.