На Гродненщине более чем вдвое за три дня выросла статистика по коронавирусу

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области с начала вспышки зафиксировано 176 случаев коронавируса, сообщает Минздрав. Гродненская область остается самым благополучным по эпидситуации регионом.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Всего по данным на 20 апреля зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.

17 апреля в Гродненской области было зафиксировано 79 случаев. Прирост составил 97 случаев.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Гродно 11 марта. 67-летняя женщина прилетела из Италии и обратилась к врачам.

Она лежала в областной инфекционной клинической больнице. 3 апреля женщину выписали .

В минувшую пятницу во время визита в Лидский район президент Лукашенко похвалил губернатора Гродненщины Владимира Кравцова:

— По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя.