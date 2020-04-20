|
На Гродненщине более чем вдвое за три дня выросла статистика по коронавирусу
20.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области с начала вспышки зафиксировано 176 случаев коронавируса,
Всего по данным на 20 апреля зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.
17 апреля в Гродненской области было зафиксировано 79 случаев. Прирост составил 97 случаев.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Гродно 11 марта. 67-летняя женщина прилетела из Италии и обратилась к врачам.
В минувшую пятницу во время визита в Лидский район президент Лукашенко
— По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но Гродненская область все равно остается самым благополучным по эпидситуации регионом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)